После ударов по Сирии в МИДе увидели стремление США к диалогу с Россией

Есть все основания считать, что после ракетного удара по Сирии США пойдут на активизацию диалога с Россией, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
«Сказать, что американцы полностью закрылись, что они не демонстрируют желания в стратегическом диалоге, конечно же, нельзя», — цитирует Ермакова «РИА Новости». «Трудно делать какие-то прогнозы, но на мой взгляд, сейчас американцы пойдут с большим усердием на стратегический диалог», — добавил он.
По его словам, США «немножко выпустили пар в Сирии» и ударили по «пустому полю». «Мы все видели как это было сделано. Образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали — сюда можно жахнуть. Так оно и получилось», — сказал дипломат. «Несмотря на то, что мы говорим о недоговороспособности [США], о реально изменившейся кардинально ситуации в контактах, но диалог ведется. Он может быть не столь виден, он менее понятен, он пока абсолютно непредсказуем, но он ведется на каждодневной основе. Уровень абсолютно разный», — сказал Ермаков на Ассамблее совета по внешней и оборонной политике.