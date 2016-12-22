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«Хвост опять виляет собакой»: иностранные СМИ об ударе по Сирии
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«Хвост опять виляет собакой»: иностранные СМИ об ударе по Сирии
Война в Сирии, 11:32
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«Хвост опять виляет собакой»: иностранные СМИ об ударе по Сирии
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли удар по Сирии, целями которого стали объекты, связанные с программой по химоружию. Жертв удалось избежать. Что пишут об этом иностранные СМИ — в обзоре РБК
Фото: SANA / AP

CNN, США

«Удары западной коалиции во главе с США в Сирии вызывают несколько вопросов. Первый — в чем именно заключается стратегия США в Сирии? Всего две недели назад, выступая в Огайо, президент США Дональд Трамп сказал, что США «очень скоро уйдут из Сирии». Теперь же Трамп фактически возглавил масштабную бомбовую операцию против нескольких сирийских городов, включая столицу страны Дамаск.

<...> Может ли вполне похвальное беспокойство Трампа за жизнь мирных граждан, вызванное применением там химического оружия, изменить его отношение к сирийским беженцам, пытающимся въехать на территорию США? К настоящему моменту администрация Трампа фактически запретила въезд сирийских беженцев в США, несмотря на то, что большинство из них — это женщины и дети.

Как российские и мировые политики отреагировали на удары США по Сирии
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Означают ли эти удары перелом в отношениях между Трампом и Россией? Президент США долгое время демонстрировал нежелание критиковать российского президента Путина, однако в пятницу он выступил с чрезвычайно жесткой риторикой в адрес россиян: «Я спрашиваю Россию: какая страна хочет, чтобы ее ассоциировали с массовыми убийствами невинных мужчин, женщин и детей?»

Не выглядит ли это так, будто хвост опять виляет собакой? Такое обвинение — позаимствованное из названия одного популярного фильма — прозвучало в адрес Билла Клинтона, который в самый разгар скандала с Моникой Левински распорядился нанести удары по тренировочным лагерям «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ. — РБК) в Афганистане в августе 1998 года, после того как боевики этой террористической организации устроили взрывы в двух посольствах США в Африке.

Как когда-то сказал Марк Твен, «история не повторяется, но она рифмуется».

The Guardian, Великобритания

«Достаточно для того, чтобы показать серьезность. Недостаточно, чтобы взять ситуацию под контроль. В этом, в сущности, главный урок, который мы извлечем из утреннего удара по Сирии, который осуществили США, Франция и Великобритания.

<...>

Как говорил [Карл фон] Клаузевиц (прусский военачальник, автор сочинения «О войне». — РБК), война — это не что иное, как продолжение политики, только с привлечением иных средств. В этом смысле ракетный удар по Сирии стал попыткой сделать три вещи: укрепить международный запрет на использование химического оружия, что Сирия, вероятно, сделала неделю назад в Думе; создать проблему для сохраняющих влияние в регионе России, Ирана и Турции; и с помощью силы заявить о том, что западные державы остаются вовлеченными в разрешение созданного гуманитарного и регионального кризиса.

<...>

Для США атака стала показателем их амбивалентного участия в войне. Этот удар, кроме того, — еще один гвоздь в крышку гроба отношений Америки и России.

Для Франции атака стала решительным шагом на пути Макрона к закреплению места страны и Европы как серьезного игрока на международной арене. Внешняя политика Макрона связана с продвижением европейских ценностей и закреплением Франции как лидера. И Макрон будет продолжать эту политику.

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А что же Великобритания? Мэй стала заложником необходимости решения внешних проблем, находясь в непростых внутренних политических реалиях. Британии нужна международная поддержка в борьбе против химического оружия не только в Сирии, но и в Солсбери. Но Мэй возглавляет правительство меньшинства в стране, которая очень скептически относится к вмешательству в чужие дела. Общество в Великобритании довольно реалистично и не готово к полномасштабному участию в наземной операции. Но оно также понимает, что, если вы выступаете за гуманитарные ценности, такие как, например, запрет химоружия, за них придется побороться.

В своем видеобращении Мэй пришлось быть очень осторожной, объясняя свое решение присоединиться к ударам в Сирии. Вероятно, она посчитала, что отправить четыре самолета политически удобнее для нее, чем выносить этот вопрос на обсуждение парламента. <...> Мэй не превратилась в железную леди. Это не ее Фолклендские острова. Она мечтает, чтобы Сирия не стала ее Ираком или Суэцким кризисом.

Поэтому сейчас достаточно показать, что они серьезно настроены».​

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Фотогалерея

Shaam Times, Сирия

«Возможное время удара, его масштаб, форма и цели и многие другие вопросы стали главной темой многочисленных публикаций — статей, докладов, анализов — в арабских и мировых СМИ после твитов американского президента.

Волна насмешек в социальных сетях охватила большую часть сирийского общества, среди них интеллектуалы, журналисты и активисты. Большинство из них публиковали различные изображения и шутки, которые высмеивали американского президента, в том числе видеоролики, на которых Трамп предстает в пьяном виде или участвует в одном из боев по реслингу.

Примечательно, что ответной реакцией сирийского общества стали​ равнодушие и ирония. Возможно, причиной тому является тот факт, что сирийцы живут в условиях войны уже более семи лет. Все это время они становились свидетелями различных видов войн, убийств и разрушений, которые стали частью их повседневной жизни вплоть до того, что на угрозы Трампа стало «модным» отвечать насмешками перед лицом войны, которая принесла смерть во все города, улицы и дома и убила сам страх перед смертью».

The Wall Street Journal, США

«Вопрос, на который до сих пор нет ответа, — в чем заключается стратегия администрации Трампа по отношению к Сирии и какую роль в ней играют ракетные атаки. Ранее в этом месяце Трамп говорил, что готов в скором времени оставить Сирию и вывести войска. Но до сих пор остается неясно, как США надеются урегулировать ситуацию в Сирии дипломатическими методами, если Асад, Россия и Иран сохраняют преимущество на поле боя».

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

The Washington Post, США

«Вместе с завершением атаки пришло неловкое чувство облегчения, когда стало ясно, что удары по трем целям, которые, как полагают, являются хранилищами химоружия, не привели к жертвам среди россиян, что могло бы привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой. ​

<...>

Возможное продолжение атаки включает в себя риск эскалации отношений с Россией, решение которой отправить войска в Сирию в 2015 году значительно изменило ход войны в пользу Асада. С тех пор Россия использует Сирию в качестве полигона для испытаний своего новейшего вооружения».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Сирия , Башар Асад , Дональд Трамп
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