«Хвост опять виляет собакой»: иностранные СМИ об ударе по Сирии

CNN, США
«Удары западной коалиции во главе с США в Сирии вызывают несколько вопросов. Первый — в чем именно заключается стратегия США в Сирии? Всего две недели назад, выступая в Огайо, президент США Дональд Трамп сказал, что США «очень скоро уйдут из Сирии». Теперь же Трамп фактически возглавил масштабную бомбовую операцию против нескольких сирийских городов, включая столицу страны Дамаск.
<...> Может ли вполне похвальное беспокойство Трампа за жизнь мирных граждан, вызванное применением там химического оружия, изменить его отношение к сирийским беженцам, пытающимся въехать на территорию США? К настоящему моменту администрация Трампа фактически запретила въезд сирийских беженцев в США, несмотря на то, что большинство из них — это женщины и дети.
Означают ли эти удары перелом в отношениях между Трампом и Россией? Президент США долгое время демонстрировал нежелание критиковать российского президента Путина, однако в пятницу он выступил с чрезвычайно жесткой риторикой в адрес россиян: «Я спрашиваю Россию: какая страна хочет, чтобы ее ассоциировали с массовыми убийствами невинных мужчин, женщин и детей?»
Не выглядит ли это так, будто хвост опять виляет собакой? Такое обвинение — позаимствованное из названия одного популярного фильма — прозвучало в адрес Билла Клинтона, который в самый разгар скандала с Моникой Левински распорядился нанести удары по тренировочным лагерям «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ. — РБК) в Афганистане в августе 1998 года, после того как боевики этой террористической организации устроили взрывы в двух посольствах США в Африке.
Как когда-то сказал Марк Твен, «история не повторяется, но она рифмуется».
The Guardian, Великобритания
«Достаточно для того, чтобы показать серьезность. Недостаточно, чтобы взять ситуацию под контроль. В этом, в сущности, главный урок, который мы извлечем из утреннего удара по Сирии, который осуществили США, Франция и Великобритания.
<...>
Как говорил [Карл фон] Клаузевиц (прусский военачальник, автор сочинения «О войне». — РБК), война — это не что иное, как продолжение политики, только с привлечением иных средств. В этом смысле ракетный удар по Сирии стал попыткой сделать три вещи: укрепить международный запрет на использование химического оружия, что Сирия, вероятно, сделала неделю назад в Думе; создать проблему для сохраняющих влияние в регионе России, Ирана и Турции; и с помощью силы заявить о том, что западные державы остаются вовлеченными в разрешение созданного гуманитарного и регионального кризиса.
<...>
Для США атака стала показателем их амбивалентного участия в войне. Этот удар, кроме того, — еще один гвоздь в крышку гроба отношений Америки и России.
Для Франции атака стала решительным шагом на пути Макрона к закреплению места страны и Европы как серьезного игрока на международной арене. Внешняя политика Макрона связана с продвижением европейских ценностей и закреплением Франции как лидера. И Макрон будет продолжать эту политику.
А что же Великобритания? Мэй стала заложником необходимости решения внешних проблем, находясь в непростых внутренних политических реалиях. Британии нужна международная поддержка в борьбе против химического оружия не только в Сирии, но и в Солсбери. Но Мэй возглавляет правительство меньшинства в стране, которая очень скептически относится к вмешательству в чужие дела. Общество в Великобритании довольно реалистично и не готово к полномасштабному участию в наземной операции. Но оно также понимает, что, если вы выступаете за гуманитарные ценности, такие как, например, запрет химоружия, за них придется побороться.
В своем видеобращении Мэй пришлось быть очень осторожной, объясняя свое решение присоединиться к ударам в Сирии. Вероятно, она посчитала, что отправить четыре самолета политически удобнее для нее, чем выносить этот вопрос на обсуждение парламента. <...> Мэй не превратилась в железную леди. Это не ее Фолклендские острова. Она мечтает, чтобы Сирия не стала ее Ираком или Суэцким кризисом.
Поэтому сейчас достаточно показать, что они серьезно настроены».
Shaam Times, Сирия
«Возможное время удара, его масштаб, форма и цели и многие другие вопросы стали главной темой многочисленных публикаций — статей, докладов, анализов — в арабских и мировых СМИ после твитов американского президента.
Волна насмешек в социальных сетях охватила большую часть сирийского общества, среди них интеллектуалы, журналисты и активисты. Большинство из них публиковали различные изображения и шутки, которые высмеивали американского президента, в том числе видеоролики, на которых Трамп предстает в пьяном виде или участвует в одном из боев по реслингу.
Примечательно, что ответной реакцией сирийского общества стали равнодушие и ирония. Возможно, причиной тому является тот факт, что сирийцы живут в условиях войны уже более семи лет. Все это время они становились свидетелями различных видов войн, убийств и разрушений, которые стали частью их повседневной жизни вплоть до того, что на угрозы Трампа стало «модным» отвечать насмешками перед лицом войны, которая принесла смерть во все города, улицы и дома и убила сам страх перед смертью».
«Вопрос, на который до сих пор нет ответа, — в чем заключается стратегия администрации Трампа по отношению к Сирии и какую роль в ней играют ракетные атаки. Ранее в этом месяце Трамп говорил, что готов в скором времени оставить Сирию и вывести войска. Но до сих пор остается неясно, как США надеются урегулировать ситуацию в Сирии дипломатическими методами, если Асад, Россия и Иран сохраняют преимущество на поле боя».
The Washington Post, США
«Вместе с завершением атаки пришло неловкое чувство облегчения, когда стало ясно, что удары по трем целям, которые, как полагают, являются хранилищами химоружия, не привели к жертвам среди россиян, что могло бы привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой.
<...>
Возможное продолжение атаки включает в себя риск эскалации отношений с Россией, решение которой отправить войска в Сирию в 2015 году значительно изменило ход войны в пользу Асада. С тех пор Россия использует Сирию в качестве полигона для испытаний своего новейшего вооружения».