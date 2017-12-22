Военная операция России в Сирии: 30 сентября 2015 года Совет Федерации единогласно разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российские Вооруженные силы в Сирии для поддержки правительственных войск в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ)