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Центр по примирению узнал об отсутствии покинувших Восточную Гуту жителей 09 мар, 22:02
Центр по примирению рассказал о возвращении гумконвоя из Восточной Гуты 09 мар, 19:59
В Ингушетии похоронили погибшего при крушении Ан-26 военнослужащего 08 мар, 21:53
В Восточной Гуте открыли огонь по мирным жителям и журналистам 08 мар, 20:28
Отправку гумконвоя в Восточную Гуту перенесли из-за обстрелов боевиков 08 мар, 16:04
В ЮНИСЕФ рассказали о живущих под землей в Восточной Гуте людях 06 мар, 14:46
Папа римский назвал «бесчеловечной» ситуацию в Сирии 25 фев, 17:52
Макрон и Меркель призвали Кремль давить на Сирию в вопросе Восточной Гуты 25 фев, 17:22
Лидер Сербии передал через Лаврова письмо семье погибшего в Сирии летчика 22 фев, 02:20
Соловьев выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике 10 фев, 01:33
Сирийская армия заявила об освобождении Хамы и Алеппо от террористов 09 фев, 23:04
К зданию Минобороны принесли цветы в память о погибшем в Сирии летчике 05 фев, 21:26
В Госдуме назвали возможный источник появления у боевиков в Сирии ПЗРК 04 фев, 01:14
В Африне заявили о 89 жертвах турецких бомбардировок 28 янв, 01:55
Турция рассказала о роли России в контактах с Сирией по операции в Африне 21 янв, 13:51
Лавров рассказал о роли канала связи между Россией и США в победе над ИГ 19 янв, 22:21
Создатель «Гармони» призвал к «all inclusive в контроле» неба над Сирией 15 янв, 21:01
В Саратовской области похоронили пилота разбившегося вертолета в Сирии 04 янв, 17:50
В Минобороны рассказали о мерах безопасности после обстрела Хмеймима 04 янв, 15:18
Эксперты прокомментировали минометный обстрел российской базы в Сирии 04 янв, 12:43
Путин на «отлично» оценил работу российских военных в Сирии 22 дек 2017, 15:29
В России назвали безосновательным пребывание войск США на базе в Сирии 21 дек 2017, 19:40
В Совфеде заявили о желании России помочь Асаду в борьбе с «хаосом» 16 дек 2017, 22:22
В США назвали причину присутствия на Ближнем Востоке после победы над ИГ 12 дек 2017, 02:42
СМИ сообщили о сбитых сирийскими ПВО израильских ракетах около Дамаска 05 дек 2017, 02:03
В Дейр-эз-Зоре появилось отделение Центра по примирению враждующих сторон 04 ноя 2017, 20:16
Минобороны опубликовало видео группового авиаудара в Дейр-эз-Зоре 04 ноя 2017, 17:31
В Госдуме заявили о выполнении основных задач в Сирии 30 окт 2017, 11:01
Более 100 россиянок попросили Москалькову помочь им вернуться из Сирии 26 окт 2017, 16:42
Израильские военные нанесли удар по сирийской артиллерии 21 окт 2017, 10:31
Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США 11 окт 2017, 14:11
Красный Крест сообщил о разрушении в Сирии 10 больниц за 10 дней 05 окт 2017, 15:34
Оппозиция отбила у боевиков крупнейшее месторождение газа в Дейр-эз-Зоре 24 сен 2017, 05:26
Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом 23 сен 2017, 23:48
ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии 22 сен 2017, 01:13
Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору 17 сен 2017, 06:48
СМИ сообщили о сдавшейся группе боевиков ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре 16 сен 2017, 12:10
Министерство обороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ в Сирии 14 сен 2017, 16:41
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре 09 сен 2017, 18:56
В США заявили о пользе контактов с Россией в борьбе с ИГ 05 авг 2017, 02:04
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