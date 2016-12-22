Асад оценил восстановление инфраструктуры Сирии в $400 млрд

Чтобы восстановить экономику Сирии, разрушенную войной, потребуется 10–15 лет и инвестиции в размере не менее $400 млрд. Об этом на встрече с российской делегацией заявил президент Сирии Башар Асад.
«Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше, чем $400 млрд, на это понадобится 10–15 лет», — цитирует ТАСС пересказ слов президента Сирии встрече руководителем группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным.
Кроме того, Асад высоко оценил качество оружия, произведенного в СССР, с помощью которого сирийская армия пыталась отразить ракетный удар США, Великобритании и Франции. «Вчера мы увидели американскую агрессию. И мы смогли ее отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов. С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А сегодня мы видим, кто действительно отстает», — процитировал Саблин слова Асада.