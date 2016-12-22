Асад оценил восстановление инфраструктуры Сирии в $400 млрд

Для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется не менее $400 млрд и 10–15 лет, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией. Он также высоко оценил качество советского оружия после удара по Сирии

Башар Асад (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Чтобы восстановить экономику Сирии, разрушенную войной, потребуется 10–15 лет и инвестиции в размере не менее $400 млрд. Об этом на встрече с российской делегацией заявил президент Сирии Башар Асад.

«Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше, чем $400 млрд, на это понадобится 10–15 лет», — цитирует ТАСС пересказ слов президента Сирии встрече руководителем группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным.

Кроме того, Асад высоко оценил качество оружия, произведенного в СССР, с помощью которого сирийская армия пыталась отразить ракетный удар США, Великобритании и Франции. «Вчера мы увидели американскую агрессию. И мы смогли ее отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов. С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А сегодня мы видим, кто действительно отстает», — процитировал Саблин слова Асада.

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