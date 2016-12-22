Путин назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии

Владимир Путин назвал нападение коалиции на Сирию актом агрессии. Предлогом для ударов, считает президент России, стала инсценировка применения химического оружия. Россия осуждает нападение на Сирию, говорится в заявлении Кремля

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по Сирии, которые предприняли США, Великобритания и Франция, актом агрессии.

Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — заявил президент.

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении Кремля. В документе отмечается, что в качестве предлога для нанесения ударов, как и год назад, была использована «инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения». По словам Путина, российские военные эксперты не обнаружили следов применения хлора или других отравляющих веществ, при этом «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».

Путин также отметил, что эскалация ситуации в Сирии оказывает разрушительное воздействие на систему международных отношений. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Ранее Минобороны России сообщило, что общее количество ракет, выпущенных силами коалиции, превысило сто единиц. При этом в ведомстве отметили, что подразделения ПВО Сирии сбили «значительную часть» из них.

Сообщения о применении химического оружия войсками Башара Асада в городе Дума поступили 7 апреля. США и их союзники возложили вину за них на официальный Дамаск. Россия заявила, что съемки с места трагедии являются постановочными.

Последний раз США совершали массированный ракетный обстрел объектов в Сирии 7 апреля 2017 года после инцидента в Идлибе. Тогда международные организации, а также страны — члены коалиции, обвинили правительство Сирии в применении химического оружия против мирного населения. Москва сочла факт химической атаки недоказанным.

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