В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет

По объектам в Сирии в ходе удара коалиции было выпущено более 100 ракет, «значительную часть» из них сбили войска ПВО Сирии, сообщает Минобороны России. Во время удара в апреле 2017 года США выпустили 59 крылатых ракет

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Общее количество ракет, выпущенных силами коалиции в ходе удара по Сирии 14 апреля, превысило сто единиц, сообщило Минобороны России.

​«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в Советском Союзе, уточнили в ведомстве.

По данным российских военных, в бой вступили подразделения противовоздушной обороны сирийской армии, которым удалось сбить «значительную часть» ракет коалиции.

Ранее в Минобороны рассказали, что расположенные в Сирии системы ПВО и ПРО российской армии в бой не вступали, поскольку ни одна из ракет коалиции не попала в их зону ответственности.

По информации российских военных, удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Удары наносили самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции, сообщает российское оборонное ведомство.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфор на специальном брифинге рассказал, что удары были нанесены по научному центру в Дамаске, складу с химическим оружием в западном Хомсе и еще одному месту рядом со второй целью, которое является местом хранения химического оружия и важным командным пунктом. ​Минобороны Великобритании в своем заявлении сообщило, что наносило удары по складу на бывшей ракетной базе близ Хомса. Ведомство отчиталось, что по предварительным оценкам удар оказался успешным.

Сирийское агентство SANA сообщило, что комплексу зданий научного центра нанесен ущерб, разрушены лаборатории и образовательный центр. При этом агентство уточнило, что пострадавших нет, ущерб был только материальный.

Предыдущий массированный ракетный удар по территории Сирии США нанесли 7 апреля 2017 года. Он был предпринят в ответ на химическую атакую в Идлибе, в которой обвинили правительственные силы Башара Асада. Тогда с двух эсминцев США в Средиземном море было выпущено 58 крылатых ракет «Томагавк».