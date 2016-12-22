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В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет
Война в Сирии, 08:10
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В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет
По объектам в Сирии в ходе удара коалиции было выпущено более 100 ракет, «значительную часть» из них сбили войска ПВО Сирии, сообщает Минобороны России. Во время удара в апреле 2017 года США выпустили 59 крылатых ракет
Фото: Hassan Ammar / AP

Общее количество ракет, выпущенных силами коалиции в ходе удара по Сирии 14 апреля, превысило сто единиц, сообщило Минобороны России.

​«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в Советском Союзе, уточнили в ведомстве.

По данным российских военных, в бой вступили подразделения противовоздушной обороны сирийской армии, которым удалось сбить «значительную часть» ракет коалиции.

Ранее в Минобороны рассказали, что расположенные в Сирии системы ПВО и ПРО российской армии в бой не вступали, поскольку ни одна из ракет коалиции не попала в их зону ответственности.

Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии
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По информации российских военных, удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Удары наносили самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции, сообщает российское оборонное ведомство.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфор на специальном брифинге рассказал, что удары были нанесены по научному центру в Дамаске, складу с химическим оружием в западном Хомсе и еще одному месту рядом со второй целью, которое является местом хранения химического оружия и важным командным пунктом. ​Минобороны Великобритании в своем заявлении сообщило, что наносило удары по складу на бывшей ракетной базе близ Хомса. Ведомство отчиталось, что по предварительным оценкам удар оказался успешным.

В Дамаске рассказали о разрушенных лабораториях и сбитых ракетах
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Сирийское агентство SANA сообщило, что комплексу зданий научного центра нанесен ущерб, разрушены лаборатории и образовательный центр. При этом агентство уточнило, что пострадавших нет, ущерб был только материальный.

Предыдущий массированный ракетный удар по территории Сирии США нанесли 7 апреля 2017 года. Он был предпринят в ответ на химическую атакую в Идлибе, в которой обвинили правительственные силы Башара Асада. Тогда с двух эсминцев США в Средиземном море было выпущено 58 крылатых ракет «Томагавк».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Минобороны , запуск ракеты , Сирия
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Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция Общество
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