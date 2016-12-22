В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон пока не принял решение по нанесению военного удара по Сирии. Об этом он сообщил во время слушаний в конгрессе, передает Reuters.

«Пока мы не приняли никакого решения о начале военных действий в Сирии», — сказал Мэттис.

В Белом доме ранее также отметили, что президент США Дональд Трамп пока что не принял окончательное решение по сирийскому удару.

Накануне Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару Вашингтона по Сирии. На следующий день он заметил, что никогда не называл точного срока нанесения удара.

В свою очередь, Мэттис сообщил, что Пентагон предоставит Трампу варианты военных действий в Сирии, в случае если американский лидер сочтет необходимым их проведение.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии Вашингтона против Дамаска. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сказал, что российские войска ПВО в Сирии приведены в готовность в связи с заявлением Трампа.

США намереваются ответить ракетным ударом на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. Американские власти обвиняют президента Сирии Башара Асада в причастности к отравлению мирных жителей, в Дамаске отрицают эти обвинения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предполагаемые действия США «грубым нарушением международного права».