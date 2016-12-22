Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,03 61,38 EUR Нал. 79,58 76,00 USD Бирж. 62,54 -0,48 EUR Бирж. 77,25 -0,60 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6901,90 +58,90 MOEX 2192,15 +0,85% RTS 1083,53 -0,67% Brent 72,16 +1,58% DJIA 24282,74 -0,51% Nasdaq 7104,63 +0,15% FTSE 7257,14 -0,13%
Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США
Лента новостей
Путин призвал Нетаньяху воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии 20:57, Политика И.о. главы Cambridge Analytica уволился на фоне скандала с утечкой данных 20:48, Общество Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах 20:42, Политика В МЧС объяснили действия обвиненного в халатности пожарного в Кемерово 20:31, Общество Племянница Скрипаля опровергла монтаж беседы с дочерью экс-полковника ГРУ 20:29, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 20:26, РБК и Билайн Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США 20:23, Политика В Госдуме рассказали о готовности ПВО к возможному удару США по Сирии 20:09, Политика Роскомнадзор заблокировал почти 300 доменов Google из-за сервиса Zello 20:07, Технологии и медиа Комиссия Поклонской усмотрела нарушение закона в жалобе на Слуцкого 20:04, Политика Польская комиссия аннулировала отчет о катастрофе Ту-154 Качиньского 20:02, Общество Пентагон заявил о готовности предоставить Трампу военные решения по Сирии 20:01, Политика Le Figaro сообщила о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим 19:47, Политика Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство 19:41, Общество Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть 19:37, Финансы В Сирии автобус с российскими журналистами попал под обстрел 19:35, Политика Прокурор Ниццы рассказал о пяти выездах Керимова за границу 19:17, Бизнес Суд в Подмосковье постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом 19:14, Общество Турчинов назвал отказ от ядерного оружия исторической ошибкой Украины 19:07, Политика Fitch описало риски для рейтингов регионов из-за новых санкций США 18:59, Экономика Истребитель французских ВВС по ошибке сбросил бомбу на завод 18:57, Общество «Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже 18:53, Бизнес Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal 18:52, Бизнес Голодец пообещала решить проблемы с местами в детсадах за «два-три года» 18:51, Общество Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире 18:44, Политика Россия и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину 18:38, Экономика Обозреватель «Эха Москвы» рассказал о нападении на его машину в Москве 18:37, Общество Акционеры Renova Management AG распустили совет директоров из-за санкций 18:34, Бизнес
Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США
Война в Сирии, 20:23
0
Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США
Президент Трамп за два часа успел не только пригрозить России и Сирии в Twitter, но и посетовать на плохое состояние отношений из-за продолжающегося в США расследования о вмешательстве Москвы в американские выборы
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Утром в среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп в своем личном Twitter объявил о планах Вашингтона нанести ракетный удар по Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»!» — написал Трамп. В своем сообщении он также назвал президента Сирии Башара Асада «животным». «Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал он.

​Так американский лидер прокомментировал слова российского посла в Ливане о готовности сбивать американские ракеты над Сирией, слова которого передало агентство Reuters. «Если американцы нанесут удар... тогда ракеты и даже источники ракет будут сбиты», — передало агентство слова посла России Александр Засыпкина. Как следует из оригинального сюжета на ливанском телеканале al-Manar, посол повторил высказывания российского президента Владимира Путина. «Если будет американский удар, то можно указать на заявление президента Путина, а также главы Генштаба России, что эти ракеты будут сбиты, и даже источники запуска ракет», — сказал посол. При этом он не уточнял, касается ли эта угроза всех ракет, выпущенных по территории Сирии, или же таким будет ответ России в случае возникновения угрозы российским военным.

Кризис вокруг Сирии разгорелся после сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска городе Дума, которую, по словам местных активистов, 7 апреля провели сирийские власти против осажденных боевиков оппозиции. Уже на следующий день Трамп резко осудил атаку, назвав президента Сирии Башара Асада «животным» и пообещав затем суровый ответ Дамаску.

Сообщение с угрозами России и Сирии Трамп опубликовал в 13:57 мск (в Вашингтоне было 6:57 утра). Через 40 минут президент написал другой твит, в котором, напротив, призвал Москву к сотрудничеству.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая период холодной войны. Тому нет никаких причин. Мы нужны России, чтобы помочь им с экономикой, что будет довольно просто, а нам нужно, чтобы все страны сплоченно работали. Прекратим гонку вооружений?» — написал Трамп.

Наконец, еще через полтора часа американский президент заявил в Twitter, что большинство бед в отношениях с Россией вообще вызваны ведущимся расследованием связей его предвыборного штаба с российскими властями.

«По большей части вражда с Россией обусловлена фейковым и коррупционным «российским расследованием», в котором тон задают лояльные демократам лица или те, кто в свое время работал на [экс-президента Барака] Обаму. [Спецпрокурор Роберт] Мюллер — самый противоречивый из всех (кроме [Рода] Розенштейна, который подписал документ по FISA и письмо по [экс-директору ФБР Джеймсу] Коми). Нет сговора, вот они и сходят с ума!» — заявил президент.

Внутренний спусковой крючок

Еще ранним утром до своей серии твитов о России президент в течение получаса написал еще три сообщения, в которых раскритиковал вышедшее накануне расследование The New York Times. По данным газеты, спецпрокурор Роберт Мюллер изучает обстоятельства взноса в $150 тыс., который украинский миллиардер Виктор Пинчук предположительно сделал в предвыборный фонд Трампа в сентябре 2015 года.

Экс-директор ФБР Мюллер был назначен в мае 2017 года Минюстом США руководителем группы следователей, которые изучают возможное вмешательство в президентские выборы 2016 года и связи команды Трампа с представителями иностранных правительств.

Президент неоднократно высказывал недовольство работой следователей. Во вторник, 10 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: обсудив вопрос с экспертами-юристами, правительство полагает, что у Трампа есть право самому уволить Мюллера. Ранее аналитики в американских СМИ утверждали, что на основе регуляций Минюста 1999 года право уволить спецпрокурора имеет только заместитель генпрокурора Род Розенштейн, который и назначил его год назад.

Документ по FISA, о котором упомянул Трамп, — это пакет разрешений для ФБР на слежку за членом предвыборной команды Трампа Картером Пейджем. Один из документов из этого пакета в октябре 2016 года подписал Розенштейн, основываясь на досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, которое, как выяснилось, было подготовлено на деньги оппонентов Трампа из Демократической партии. Конгрессмены-республиканцы сочли это злоупотреблением Актом о наблюдении для нужд разведки (FISA). В мае 2017 года письмо Розенштейна генпрокурору Джеффу Сешнсу с критикой директора ФБР Джеймса Коми привело к увольнению последнего, спровоцировав очередной кризис между демократами и республиканцами.

Метод или импульс

Опрошенные РБК эксперты полагают, что серия резких заявлений американского президента 11 апреля, которые при этом противоречат друг другу, действительно прямо или косвенно связаны с внутриполитической ситуацией в США. Разница в настроении твитов говорит о том, что Трамп до конца не уверен в том, что силовое решение сирийской проблемы является оптимальным, объяснил РБК эксперт-американист Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков.

«Однако сопротивляться созданному нарративу неотвратимой ответственности Дамаска за химатаку Трамп не может, особенно учитывая призывы членов его администрации проявить наконец силу. Все это происходит на фоне серьезных проблем президента из-за расследования Мюллера, которые провоцируют на резкие шаги», — говорит Сучков.

«Риторика Трампа столь же непоследовательна, как и безрассудна», — отмечает в разговоре с РБК эксперт лондонского института Chatham House Джеймс Шерр. Не совсем ясно, является ли это тактическим инструментом или всего лишь проявлением импульсивности американского президента, отмечает эксперт. «Не стоит забывать, что сообщения Трампа в Twitter в большей степени направлены на внутреннее потребление — главной аудиторией является его электорат», — добавил Шерр.

«Очень трудно сделать четкий вывод из твитов президента Трампа», — отмечает научный сотрудник американского Института Кеннана, научный сотрудник Центра военно-морского анализа (Center of Naval Analysis) Джеффри Эдмондс. По его словам, столь различные по настроению и посылу твиты президента частично можно объяснить колебаниями американского президента между необходимостью ответить на химическую атаку в Сирии и своим личным отношением к Владимиру Путину — исторически сложившимся у американского президента «восхищением Путиным и тем, как он управляет страной».

При этом эксперты уверены: вне зависимости от целей и задач намеренно агрессивной риторики напряжение только нарастает и риск прямого столкновения России и США сохраняется. «Прямые военные столкновения между США, их союзными войсками и Россией больше не представляются чем-то немыслимым», — уверяет Шерр из Chatham House. И без того опасная ситуация усугубляется, по мнению эксперта, ответной воинственной риторикой со стороны Москвы, резюмировал Шерр в разговоре с РБК. ​

Авторы: Георгий Макаренко, Анжелика Басисини.
При участии: Александр Атасунцев.
Теги: Дональд Трамп , Twitter , Джеймс Коми , Сирия , Башар Асад , химическая атака
Главное
Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть Финансы
Материалы по теме
Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии Политика
Помощник Трампа по внутренней безопасности подал в отставку Политика
Горбачев рассказал о «неумении» Путина и Трампа вести диалог Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.