Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США

Президент Трамп за два часа успел не только пригрозить России и Сирии в Twitter, но и посетовать на плохое состояние отношений из-за продолжающегося в США расследования о вмешательстве Москвы в американские выборы

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Утром в среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп в своем личном Twitter объявил о планах Вашингтона нанести ракетный удар по Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»!» — написал Трамп. В своем сообщении он также назвал президента Сирии Башара Асада «животным». «Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал он.

​Так американский лидер прокомментировал слова российского посла в Ливане о готовности сбивать американские ракеты над Сирией, слова которого передало агентство Reuters. «Если американцы нанесут удар... тогда ракеты и даже источники ракет будут сбиты», — передало агентство слова посла России Александр Засыпкина. Как следует из оригинального сюжета на ливанском телеканале al-Manar, посол повторил высказывания российского президента Владимира Путина. «Если будет американский удар, то можно указать на заявление президента Путина, а также главы Генштаба России, что эти ракеты будут сбиты, и даже источники запуска ракет», — сказал посол. При этом он не уточнял, касается ли эта угроза всех ракет, выпущенных по территории Сирии, или же таким будет ответ России в случае возникновения угрозы российским военным.

Кризис вокруг Сирии разгорелся после сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска городе Дума, которую, по словам местных активистов, 7 апреля провели сирийские власти против осажденных боевиков оппозиции. Уже на следующий день Трамп резко осудил атаку, назвав президента Сирии Башара Асада «животным» и пообещав затем суровый ответ Дамаску.

Сообщение с угрозами России и Сирии Трамп опубликовал в 13:57 мск (в Вашингтоне было 6:57 утра). Через 40 минут президент написал другой твит, в котором, напротив, призвал Москву к сотрудничеству.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая период холодной войны. Тому нет никаких причин. Мы нужны России, чтобы помочь им с экономикой, что будет довольно просто, а нам нужно, чтобы все страны сплоченно работали. Прекратим гонку вооружений?» — написал Трамп.

Наконец, еще через полтора часа американский президент заявил в Twitter, что большинство бед в отношениях с Россией вообще вызваны ведущимся расследованием связей его предвыборного штаба с российскими властями.

«По большей части вражда с Россией обусловлена фейковым и коррупционным «российским расследованием», в котором тон задают лояльные демократам лица или те, кто в свое время работал на [экс-президента Барака] Обаму. [Спецпрокурор Роберт] Мюллер — самый противоречивый из всех (кроме [Рода] Розенштейна, который подписал документ по FISA и письмо по [экс-директору ФБР Джеймсу] Коми). Нет сговора, вот они и сходят с ума!» — заявил президент.

Внутренний спусковой крючок

Еще ранним утром до своей серии твитов о России президент в течение получаса написал еще три сообщения, в которых раскритиковал вышедшее накануне расследование The New York Times. По данным газеты, спецпрокурор Роберт Мюллер изучает обстоятельства взноса в $150 тыс., который украинский миллиардер Виктор Пинчук предположительно сделал в предвыборный фонд Трампа в сентябре 2015 года.

Экс-директор ФБР Мюллер был назначен в мае 2017 года Минюстом США руководителем группы следователей, которые изучают возможное вмешательство в президентские выборы 2016 года и связи команды Трампа с представителями иностранных правительств.

Президент неоднократно высказывал недовольство работой следователей. Во вторник, 10 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: обсудив вопрос с экспертами-юристами, правительство полагает, что у Трампа есть право самому уволить Мюллера. Ранее аналитики в американских СМИ утверждали, что на основе регуляций Минюста 1999 года право уволить спецпрокурора имеет только заместитель генпрокурора Род Розенштейн, который и назначил его год назад.

Документ по FISA, о котором упомянул Трамп, — это пакет разрешений для ФБР на слежку за членом предвыборной команды Трампа Картером Пейджем. Один из документов из этого пакета в октябре 2016 года подписал Розенштейн, основываясь на досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, которое, как выяснилось, было подготовлено на деньги оппонентов Трампа из Демократической партии. Конгрессмены-республиканцы сочли это злоупотреблением Актом о наблюдении для нужд разведки (FISA). В мае 2017 года письмо Розенштейна генпрокурору Джеффу Сешнсу с критикой директора ФБР Джеймса Коми привело к увольнению последнего, спровоцировав очередной кризис между демократами и республиканцами.

Метод или импульс

Опрошенные РБК эксперты полагают, что серия резких заявлений американского президента 11 апреля, которые при этом противоречат друг другу, действительно прямо или косвенно связаны с внутриполитической ситуацией в США. Разница в настроении твитов говорит о том, что Трамп до конца не уверен в том, что силовое решение сирийской проблемы является оптимальным, объяснил РБК эксперт-американист Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков.

«Однако сопротивляться созданному нарративу неотвратимой ответственности Дамаска за химатаку Трамп не может, особенно учитывая призывы членов его администрации проявить наконец силу. Все это происходит на фоне серьезных проблем президента из-за расследования Мюллера, которые провоцируют на резкие шаги», — говорит Сучков.

«Риторика Трампа столь же непоследовательна, как и безрассудна», — отмечает в разговоре с РБК эксперт лондонского института Chatham House Джеймс Шерр. Не совсем ясно, является ли это тактическим инструментом или всего лишь проявлением импульсивности американского президента, отмечает эксперт. «Не стоит забывать, что сообщения Трампа в Twitter в большей степени направлены на внутреннее потребление — главной аудиторией является его электорат», — добавил Шерр.

«Очень трудно сделать четкий вывод из твитов президента Трампа», — отмечает научный сотрудник американского Института Кеннана, научный сотрудник Центра военно-морского анализа (Center of Naval Analysis) Джеффри Эдмондс. По его словам, столь различные по настроению и посылу твиты президента частично можно объяснить колебаниями американского президента между необходимостью ответить на химическую атаку в Сирии и своим личным отношением к Владимиру Путину — исторически сложившимся у американского президента «восхищением Путиным и тем, как он управляет страной».

При этом эксперты уверены: вне зависимости от целей и задач намеренно агрессивной риторики напряжение только нарастает и риск прямого столкновения России и США сохраняется. «Прямые военные столкновения между США, их союзными войсками и Россией больше не представляются чем-то немыслимым», — уверяет Шерр из Chatham House. И без того опасная ситуация усугубляется, по мнению эксперта, ответной воинственной риторикой со стороны Москвы, резюмировал Шерр в разговоре с РБК. ​