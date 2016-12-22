Пентагон заявил о готовности предоставить Трампу военные решения по Сирии

Пентагон готов предоставить президенту США Дональду Трампу варианты военных действий в Сирии, если американский лидер сочтет это необходимым. Об этом заявил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис в ответ на вопрос журналистов о готовности США нанести удары по сирийским правительственным силам из-за возможной химатаки в городе Дума. Об этом ​сообщает Reuters.

«Мы (Минобороны США. – РБК) все еще оцениваем разведданные [о предполагаемой химической атаке] — свои и союзников. Мы все еще работаем над этим», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос, имеется ли достаточно доказательств, чтобы обвинить силы режима президента Сирии Башара Асада в атаке на Думу.

О химатаке в городе Дума, который контролирует оппозиция, сообщили активисты. По их данным, жертвами стали не менее 60 человек. В Центре примирения враждующих сторон Минобороны России отвергли версию применения правительством Сирии химоружия в Думе. ОЗХО планирует направить своих инспекторов на место предполагаемой химатаки. США обвинили режим президента Сирии Башара Асада в причастности к химатаке.

11 апреля Трамп в своем Twitter призвал Москву готовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетный удар по Сирии. После этого он назвал отношения между Россией и США худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений». Эти заявления последовали после слов посла России в Ливане Александра Засыпкина о том, что Москва имеет право сбивать ракеты, которые могут быть запущены по Сирии.