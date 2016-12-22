В Госдуме рассказали о готовности ПВО к возможному удару США по Сирии

Войска противовоздушной обороны (ПВО), разведки и ударные силы российских Вооруженных сил приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что России следует готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Таким образом Вашингтон намерен ответить на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую возлагают на президента Сирии Башара Асада. В Дамаске сочли слова американского лидера «угрозой международному миру и безопасности».

«Тот эффект, который [США] ожидали, когда их корабль подошел в нейтральные воды в непосредственной близости от территориальных вод Сирии, ни к какой панике в группировке ВМФ в Тартусе не привел», — сказал Шаманов. «На сегодняшний момент тревоги нападения мы в комитете, находясь во взаимодействии со структурами Генерального штаба, Министерства иностранных дел, не испытываем», — отметил глава комитета.

Накануне самолеты ВКС России по меньшей мере четыре раза приближались к эсминцу США USS Donald Cook в территориальных водах Сирии, в 100 км от порта Тартус, где находится база ВМФ России. Также на Ближний Восток 11 апреля из порта Норфолк в штате Вирджиния выдвинулась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.