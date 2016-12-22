В Минобороны заявили об отсутствии данных об отравленных в сирийской Думе

Сирийские врачи в городе Дума — единственном подконтрольном оппозиции пункте в Восточной Гуте — опровергли наличие пострадавших от химических отравлений, заявили в российском Центре примирения враждующих сторон. Об этом сообщает ТАСС.

«Сирийские врачи из Думы опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления», — рассказали в центре. Российские военные рассказали, что врач городской больницы Ясер Абдель-Мажид заявил, что с начала военных действий в Сирии в его госпиталь не попадали «пострадавшие с химическими отравлениями».

Ранее в понедельник о том, что следов химатаки в городе Дума (Восточная Гута) нет, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российские военные следов применения хлора или другого отравляющего вещества не зафиксировали.

Днем ранее российское военное ведомство также опровергло сообщения о том, что Дамаск применил химоружие в Думе, и обвинило Запад в попытке сорвать эвакуацию боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» с семьями из города. МИД Сирии также опроверг информацию о том, что правительственная армия могла применить химоружие в Думе.

Сирийская оппозиция обвинила Дамаск в химической атаке против жителей Думы. Президент США Дональд Трамп 8 апреля раскритиковал Россию за поддержку сирийского президента Башара Асада, который, по мнению Трампа, несет ответственность за применение химоружия. Помощник главы государства по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт рассказал, что Вашингтон может нанести ракетный удар по Сирии в качестве реакции на произошедшее.

Франция призвала созвать экстренное заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, затем с подобной инициативой выступила и Россия.