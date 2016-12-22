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В Минобороны заявили о желании Запада сорвать вывод боевиков из Думы
Военная операция в Сирии, 12:06
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В Минобороны заявили о желании Запада сорвать вывод боевиков из Думы
Страны Запада обвинили Дамаск в применении химоружия, чтобы сорвать вывод боевиков «Джейш Аль-Ислам» из сирийской Думы, заявили в российском Центре примирения сторон. Там подчеркнули, что заявления носят «сфабрикованный характер»
Ситуация в сирийской Думе (Фото: Muhmmad Al-Najjar / Zuma / ТАСС)

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге заявил, что несколько западных стран обвиняют сирийское правительство в применении химоружия для того, чтобы сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума, передает ТАСС.

Это «излюбленная Западом тема», подчеркнул он. Операция по выводу из Думы боевиков, по его словам, начинается в воскресенье, 8 апреля.

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Мы решительно опровергаем информацию о том, что Дамаск сбросил бомбу с хлором, которую распространяет ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», заявил Евтушенко. «Заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сказал он. Начальник российского Центра примирения сторон добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайам Аль-Вафедин продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из Думы.

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Фотогалерея

Ранее агентство SANA сообщало, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума. Как уточняло агентство, атаки возобновились после того, как «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, которое выходило из Думы по гуманитарному коридору.

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Reuters со ссылкой на повстанцев сообщал, что сирийские войска сбросили на мирных жителей в городе бомбу с ядовитыми химикатами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявлял, что от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами»,​ в Думе погибли 11 человек.

По данным медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS), сброшенная на Думу хлорная бомба попала в городскую больницу. После этого, по информации организации, силы президента Сирии Башара Асада во второй раз атаковали Думу с использованием «смешанных агентов», в том числе нервных веществ. Эта бомба попала в соседнее с больницей здание, указали в SAMS. Вице-президент SAMS в США Базель Терманини сообщал, что в результате этих атак погибло 35 человек. По информации источников Би-би-си, жертвами стали 70 человек.

Госдеп США позже заявил, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании Дамаском химического оружия против мирных жителей. Ответственность, если будет доказано, что инцидент связан со смертельными химикатами, несет Россия, подчеркнули в Госдепе.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Центр примирения , Сирия
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