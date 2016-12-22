В МИД Сирии отвергли обвинения в предполагаемой химатаке на город Думу

Обвинения сирийской армии в применении химического оружия, являются «скучной и неубедительной пропагандой», спекулирующей на крови мирных граждан и поддерживающей терроризм в Сирии. Об этом говорится в комментарии МИД Сирии по поводу обвинений Дамаска в химатаке города Думы, передает госагентство SANA.
Сообщения о применении химического оружия всплывают каждый раз, как только сирийская армия достигает прогресса в борьбе с боевиками. «Такие сообщения являются предлогом для продления пребывания террористов в Думе в Восточной Гуте под Дамаском», — уточняется в сообщении.
Применение химического оружия в Восточной Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была задокументирована. Сирийское руководство об этом предупреждало, подчеркнули в МИДе.
Ранее агентство SANA сообщало, что армия правительства Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на последний оплот сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте, город Думу. Это произошло после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла мирных жителей, покидавших Думу по гуманитарному коридору.
Агентство Reuters со ссылкой на ополченцев сообщало, что армия Сирии сбросила на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами. По данным Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), жертвами химатаки стали свыше 49 человек.