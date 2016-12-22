Макрон и Трамп обменялись «подтверждающими химатаку» в Сирии данными

Американский президент Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись данными, «подтверждающие применение химоружия» в Сирии. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

«Они также договорились координировать свои действия и инициативы в рамках Совбеза ООН в понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке для осуждения несоблюдения резолюции 2401 и повторного использования химического оружия. Все виновные будут ясно установлены», — сказано в заявлении.

Макрон и Трамп договорились поддерживать тесный контакт и в ближайшие 48 часов поговорить снова.

Ранее Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, темой которого станет угроза международной безопасности. В дальнейшем на заседании будут обсуждаться сообщения о химатаке в Сирии, чего требовали западные страны.

Информация о проведенной химической атаке со стороны сирийской авиации появилось в ночь на воскресенье, 8 апреля. Как сообщали активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS), жертвами атаки стали как минимум 49 человек. В МИД Сирии причастность официального Дамаска к проведенной химатаке отвергли.

Дональд Трамп обвинил в применении химоружия президента Сирии Башара Асада, пообещав, что он заплатит за это «высокую цену». Он также вновь заявил об ответственности России и Ирана за поддержку сирийского режима.