В Минобороны отвергли версию о применении химоружия в сирийском Думе

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко отверг сообщения о применении сирийскими правительственными силами химического оружия в городе Дума.
«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения городе Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — цитирует генерала ТАСС.
Как сообщало агентство SANA, сирийские правительственные войска утром 7 апреля возобновили атаки на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума. Атаки, как уточняло сирийское агентство, возобновились после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору.
В тот же день последовало сообщение Reuters о том, что войска президента Башара Асада сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами. Агентство ссылалось на информацию, полученную от повстанцев. заявили сирийские повстанцы, писал Reuters. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в тот же день уточнил, что в Думе от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли 11 человек.
В медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS) заявили о сброшенной на Думу хлорной бомбе. Снаряд, как уточняли медики, попал в городскую больницу. Затем, по их данным, силы Асада произвели на город вторую атаку с использованием «смешанных агентов», в том числе нервных веществ. Эта бомба, по данным SAMS, попала в соседнее с больницей здание. Общее число жертв в результате этих атак, как рассказал Reuters вице-президент SAMS в США Базель Терманини, составило 35. При этом источники Би-би-си сообщили о 70 погибших в Думе.
Госдепартамент США уже выступил с заявлением, в котором говорилось, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии. Ответственность за произошедшее в случае, если этот инцидент был, действительно, связан со смертельными химикатами, несет Россия, уточнили в Госдепе.