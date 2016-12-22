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Помощник Трампа допустил удар по Сирии из-за утверждений о химатаках
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Помощник Трампа допустил удар по Сирии из-за утверждений о химатаках
Война в Сирии, 17:28
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Помощник Трампа допустил удар по Сирии из-за утверждений о химатаках

Вашингтон может нанести ракетный удар по Сирии из-за утверждений о применении отравляющих химических веществ в городе Дума под Дамаском. Об этом он заявил в интервью телеканалу Эй-би-си помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

«Я бы не стал ничего исключать», — сказал Боссерт в ответ на вопрос, может ли американская сторона нанести ракетный удар по Сирии. «Мы видели фотографии, которые пришли этим утром из Сирии, и похоже, что это была химическая атака. Мы изучаем информацию о ней», — пояснил он.

​Советник президента отметил, что Трамп обсудил утверждения о химатаке с сотрудниками администрации Белого дома, которые отвечают за вопросы в сфере национальной безопасности США.

Речь идет о химатаке, которая произошла в Думе, который контролируется оппозицией, в ночь на 8 апреля. Активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили, что сирийская авиация применила в этом городе бомбы с хлорином. В результате применения химоружия, по данным Reuters, погибли не менее 49 человек.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко «решительно опроверг» эту информацию. Он заявил о готовности России направить специалистов в район предполагаемого поражения, чтобы те собрали данные.

После применения химического вещества в Думе Трамп на своей странице в Twitter обвинил президента Сирии Башара Асада в организации химатаки, назвав его «животным». По словам президента США, Сирия заплатит за химатаку «большую цену».

ВВС Сирии 7 апреля возобновили атаки на Думу из-за обстрела выходивших по гуманитарному коридору мирных жителей группировкой «Джейш аль-Ислам», сообщает агентство SANA.

Теги: Дональд Трамп , химатака , Сирия , Дума
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