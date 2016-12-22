Россия созвала заседание Совбеза ООН по угрозе международной безопасности

Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, темой которого станет угроза международной безопасности. В дальнейшем на заседании будут обсуждаться сообщения о химатаке в Сирии, чего и требовали западные страны

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В понедельник, 9 апреля, в Совете Безопасности ООН пройдут два заседания, одно из которых инициировала Россия. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, темой созванного Россией заседания станет угроза международному миру. После этого пройдет второе заседание по сообщениям о применении химического оружия в Сирии, проведения которого требовали западные страны.

В ночь на воскресенье активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили о применении сирийской авиацией химического оружия против населения в городе Думе. По их сообщениям, жертвами химатаки стали как минимум 49 человек.

Президент США Дональд Трамп обвинил в применении химоружия президента Сирии Башара Асада, пообещав, что он заплатит за это «высокую цену». Он также заявил об ответственности России и Ирана за поддержку сирийского режима.

После выступления Трампа девять стран — членов Совбеза ООН — Франция, Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — потребовали проведения экстренного заседания по ситуации в Сирии.

Город Дума, где предположительно произошла химатака, последний населенный пункт в Восточной Гуте, который контролируется силами, оппозиционными сирийскому режиму. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии занимался операцией по выводу из города боевиков и мирных жителей и передаче его под контроль сирийской армии. Из города уже вывели группировки боевиков «Ахрар аш-Шам» и «Фейлак ар-Рахман».

В субботу, 7 апреля, последняя оставшаяся в Думе группировка «Джейш аль-Ислам» начала обстрел гражданского населения, выходившего по гуманитарному коридору, после чего сирийская армия возобновила обстрелы города. К вечеру воскресенья Центру по примирению враждующих сторон удалось договориться с лидерами «Джейш аль-Ислам», и огонь был прекращен, началась эвакуация оставшихся боевиков и членов их семей. «Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более чем очередная фальшивка», — заявил начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко.