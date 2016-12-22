СКР начал проверку версии рейдерского захвата фабрики «Меньшевик»

Следователи проверяют версию о рейдерском захвате «Меньшевик» в Москве, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, бывший владелец фабрики Илья Аверьянов в ходе допроса заявил, что предприятием пытались незаконно завладеть в течение долгого времени. В целях самообороны он стал хранить оружие. «В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате», — сказала Иванова.

Стрельба на фабрике «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. На предприятие явились приставы, чтобы взыскать свыше 3,3 млн руб. с ООО «КФ Меньшевик» в пользу ООО «Денэм холл». Экс-директор «Меньшевика» начал стрелять по ним из карабина «Сайга». Один человек погиб. Один из очевидцев рассказал РБК, что первыми начали стрелять пришедшие «лица кавказской национальности». Он добавил, что летом 2017 года предприятие уже пытались захватить рейдеры. Забаррикадировавшийся в здании Аверьянов подтвердил в разговоре с Business FM, что он «применил оборону» против вооруженных лиц. Затем он покинул предприятие без оружия и сумел на время скрыться от полиции, котрая вывела из здания фабрики людей и начала ее зачистку. Утром следующего дня стало известно, что экс-директора «Меньшевика» задержала сотрудники силовых ведомств.

Пресненский суд Москвы арестовал Аверянова на два месяца. Против него возбудили уголовные дела по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Аверьянов назвал убийство одного из приставов «случайным», однако пообещал продолжить борьбу против захвата предприятия.