Суд арестовал открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директора

Бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов арестован на два месяца. Накануне он открыл стрельбу на территории фабрики, погиб охранник

Илья Аверьянов (в центре) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Пресненский суд Москвы постановил арестовать бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на территории предприятия 27 декабря, рассказал РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Аверьянова арестовали до 27 февраля 2018 года. В удовлетворении ходатайств обвиняемого и его адвоката об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано, заявил пресс-секретарь суда. Аверьянов находится в статусе обвиняемого, обвинение ему предъявили в четверг, 28 декабря по статье «Убийство», добавил он.

По данным следствия, между Аверьяновым и нынешним руководителем фабрики произошел конфликт, перепалка переросла в стрельбу. Обвиняемый открыл стрельбу и убил человека, а затем скрылся. Убитым оказался охранник фабрики.

Бывший директор «Меньшевика» заявил изданию Business FM, что начал стрелять потому, что его «пришли брать штурмом», он объяснил свои действия самообороной. Аверьянов также рассказал о «банде кавказской, осетинской во главе с двумя прокурорами», которые «следят за отъемом недвижимости». Стрелявший подчеркнул, что у него у самого отобрали фабрику, и он четыре года «бьется» за нее.

Шамсутдин Раджабов, участник конфликта, рассказал РБК, что Аверьянов открыл стрельбу после того, как он с приставами пришел на фабрику. Приставы должны были найти и взыскать имущество для погашения долга. Бывший директор фабрики, по его словам, одолжил у компании «Денэм Холл» $2 млн, но не вернул деньги. Залогом по кредиту были здания фабрики. Источник РБК в МВД говорил, что приставы пришли на фабрику с требованием взыскать 3,3 млн руб.

Аверьянову удалось сбежать от полицейских, и сотрудники МВД и Росгвардии расширили зону поиска. Оружие он бросил на территории завода. В Росгвардии рассказали, что это был карабин «Сайга».

В ночь на 28 декабря в московском главке МВД сообщили о задержании Аверьянова.