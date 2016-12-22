Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» назвал убийство случайным

Бывший директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов, открывший стрельбу на ее территории, заявил в суде, что не хотел никого убивать. Он пообещал продолжить борьбу против «захвата» «Меньшевика»

Илья Аверьянов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Илья Аверьянов, застреливший накануне охранника на фабрике «Меньшевик» в Москве, заявил в суде, что убил его случайно, передает «Интерфакс». Аверьянов рассказал свою версию случившегося на заседании Пресненского суда столицы, где решается вопрос о мере пресечения.

Бывший директор фабрики заявил суду, что не собирался калечить или убивать кого-либо. По его словам, на него начали надвигаться вооруженные люди, и он сделал «предупредительный выстрел в плитку». У него из рук пытались выхватить оружие. «Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки», — рассказал Аверьянов.

После этого он подчеркнул, что не собирался никого убивать и что сожалеет о произошедшем. По словам Аверьянова, произошел рейдерский захват «Меньшевика», сообщает «РИА Новости».

«В апреле захватчики уже пытались отобрать фабрику и избили меня, 27-го числа я увидел, что они настроены более серьезно, ломали оборудование. Я вооружился «Сайгой». Борьба за фабрику продолжается, фабрику я не сдам», — добавил он.

Накануне, 27 декабря, в интервью Business FM он говорил, что он «применил оборону» после того, как его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». «Одного застрели — по-моему, насмерть, к сожалению», — сказал Аверьянов.

Аверьянов попросил суд направить его под домашний арест. По данным ТАСС, своей вины он не признал. Суд отказал ему в домашнем аресте и отправил под стражу. Бывшему владельцу «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве.

Стрельба произошла накануне утром, о задержании Аверьянова власти сообщили только в ночь на четверг, 28 декабря. После стрельбы тому удалось скрыться (оружие он оставил на фабрике), полиция объявила план «Сирена» по поиску и задержанию Аверьянова.

В результате стрельбы погиб только один человек, это был охранник фабрики.

Один из участников конфликта сообщил РБК, что накануне на фабрику пришли приставы, чтобы описать имущество: Аверьянов был должен другой компании $2 млн, под которые он заложил здания «Меньшевика». По данным источника РБК в МВД, приставы в тот день пришли с требованием взыскать 3,3 млн руб.