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Рядом с кондитерской фабрикой «Меньшевик» в Москве открыли стрельбу
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Рядом с кондитерской фабрикой «Меньшевик» в Москве открыли стрельбу
Общество, 10:28
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Рядом с кондитерской фабрикой «Меньшевик» в Москве открыли стрельбу
Неизвестный открыл огонь рядом со зданием фабрики «Меньшевик» на юго-востоке столицы. По предварительным данным, это был гендиректор и бывший собственник предприятия. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в полиции
Фото: Global Look Press

Московская полиция проверяет информацию стрельбе на юго-востоке столицы. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в дежурную часть поступила информация о стрельбе на ул. Иловайская, д. 20, корп 1. «По предварительным данным, есть раненые. На место для проверки выехали сотрудники полиции», — уточнил он. Позже данные о стрельбе на Иловайской улице подтвердил информированный источник «Интерфакса»​. Остальных деталей происшествия собеседник агентства не сообщил.​

Стрельба на территории фабрики «Меньшевик». Фоторепортаж Еще 1 фото
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По данным Life, стрельбу по посетителям​ открыл директор кондитерской фабрики «Меньшевик». Ее адрес — Иловайская улица, д. 20, корп. 2.​ Позже об этом же без указания источников информации сообщил телеканал РЕН ТВ. При этом по словам источника ТАСС, стрельбу на фабрике «Меньшевик» открыл ее бывший собственник. Эту информацию также подтвердил информированный источник «Интерфакса».

«По предварительным данным, утром на территорию фабрики прибыли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе описи имущества», — рассказал он, отметив также, что в «какой-то момент» бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов выхватил ружье «Сайга» и произвел несколько выстрелов в посетителей.

«В результате от полученных ранений погиб на месте некто Алексей Костиков. Сейчас выясняются другие его персональные данные», — сказал собеседник агентства. Имя погибшего также уточняет РЕН ТВ. Им, по данным телеканала, оказался 31-летний Алексей К.

При этом позже эту версию отвергли представители Федеральной службы судебных приставов. Приставы исполнительных действий на фабрике в Москве не проводили, завили агентству «РИА Новости» в пресс-службе ФССП.​

Как сообщил агентству представитель столичного главка МВД, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 9:13 мск. «На улице Иловайская, дом 20, корп. 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора», — рассказал он, отметив, что «один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов». «Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе», — заявили в ведомстве.

В это же время, как рассказал агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, в здании фабрики в заложниках удерживаются несколько человек.​ Полиция оцепила район происшествия, уточнил собеседник агентства. «К месту [происшествия] направлены подразделения спецназа и ОМОН», — сообщил в свою очередь источник ТАСС в экстренных службах.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Москва , стрельба , Люблино , Полиция
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