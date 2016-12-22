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Открывший стрельбу директор фабрики объяснил свои действия самообороной
Общество, 11:25
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Открывший стрельбу директор фабрики объяснил свои действия самообороной
По словам Ильи Аверьянова, он вынужден был начать стрельбу, чтобы противостоять атаке кавказской банды во главе с двумя прокурорами
Сотрудники полиции на месте происшествия (Фото: This is GP / YouTube)

Генеральный директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, открывший 27 декабря стрельбу на территории предприятия, заявил корреспондентам Business FM, что вынужден был так поступить в целях самообороны.

«Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению», — сказал Аверьянов.

По его словам, виной всему стали действия некой «кавказской банды» во главе с двумя прокурорами, которые разорили его с помощью поддельных документов.

«Я четыре года бьюсь. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов.

Следственный комитет подтвердил факт гибели в ходе стрельбы на фабрике «Меньшевик» охранника, который скончался от полученного огнестрельного ранения. В связи с этим СК возбуждены сразу два уголовных дела — по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Кондитерская фабрика «Меньшевик» была основана в 1999 году. Выбор названия для предприятия объясняется тем, что основной его целевой аудиторией являются дети и подростки. Основным видом деятельности фабрики, по официальным данным, является производство шоколада и «сахаристых кондитерских изделий». Генеральным директором фабрики, по данным системы СПАРК, является Илья Аверьянов, до 2005 года входивший в число ее совладельцев с долей в 20% капитала.​

Автор: Евгений Калюков.
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