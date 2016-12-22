В Москве произошла стрельба на территории фабрики «Меньшевик»

По информации МВД, стрельба произошла около 9 утра по адресу: улица Иловайская, дом 20. «Произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. Один из участников инцидента причинил огнестрельное ранение одному из своих оппонентов, в результате чего мужчина от полученных травм скончался», — сообщает пресс-служба столичной полиции
На место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа и СОБРа, а также глава столичной полиции Олег Баранов. Как сообщает ТАСС и «РИА Новости», стрелявший захватил несколько заложников на территории фабрики.
Стрелявший — бывший совладелец фабрики «Меньшевик», генеральный директор компании Илья Аверьянов. Радиостанции Business FM он заявил, что вынужден был открыть стрельбу в целях самообороны. «Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил — по-моему, насмерть, к сожалению», — сказал Аверьянов.
Как сообщает РЕН ТВ, Аверьянов стрелял из карабина «Сайга». Мужчина, получивший смертельное ранение, — некий Алексей К. Аверьянов утверждает, что стал жертвой некой «кавказской банды», которая вместе с двумя прокурорами разорила его. «Я четыре года бьюсь. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — добавил он.