В Москве произошла стрельба на территории фабрики «Меньшевик»

Как сообщает РЕН ТВ, Аверьянов стрелял из карабина «Сайга». Мужчина, получивший смертельное ранение, — некий Алексей К. Аверьянов утверждает, что стал жертвой некой «кавказской банды», которая вместе с двумя прокурорами разорила его. «Я четыре года бьюсь. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — добавил он.