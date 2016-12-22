Директор фабрики «Меньшевик» покинул предприятие без оружия

Директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который открыл стрельбу на предприятии, бросил оружие, из которого стрелял, и скрылся. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по Москве Юрий Титов.



«Оружие изъято, он покинул территорию предприятия без него», — сказал Титов. По данным источника агентства, директор был вооружен карабином «Сайга».

Аверьянов открыл стрельбу на фабрике «Меншевик» в среду, 27 декабря. В результате погиб человек. Он умер от огнестрельного ранения. В беседе с Business FM директор сказал , что применил оружие, потому что защищался от «кавказской банды во главе с двумя прокурорами». Аверьянов отметил, что его «стали брать штурмом с пистолетами, с оружием».

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Как полагает следствие, бывший собственник фабрики поругался с ее нынешним руководством, достал оружие и несколько раз выстрелил, ранив охранника, который впоследствии скончался. Зона поиска Аверьянова была расширена, рассказали в МВД.