Двоих пострадавших при взрыве в «Перекрестке» выписали из больницы

Двое пострадавших при взрыве в петербургском «Перекрестке» выписаны из Мариинской больницы. Об этом вице-губернатор города Анна Митянина написала в Twitter.

По словам чиновницы, по состоянию на 14:00 5 января в стационарах остаются шестеро пострадавших.

Вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. Бомба сработала в камере хранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позже президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Изначально власти города сообщили о 14 пострадавших, однако к 29 декабря в медицинские учреждения обратились за помощью еще четверо. Таким образом, число получивших травмы выросло до 18.

28 декабря руководство Санкт-Петербурга пообещало выплатить компенсации в размере 300 тыс. руб. из резервного фонда губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.​ В тот же день владелец сети «Перекресток», компания X5 Retail Group заявила, что покроет все расходы, связанные с лечением и реабилитацией получивших ранения при взрыве.

Подозреваемый в подготовке взрыва Дмитрий Лукьяненко задержан 30 декабря и на следующий день арестован.

«С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — отметили в Следственном комитете. В ведомстве добавили, что Лукьяненко с юности состоит на учете в психдиспансере, однако Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга опроверг эту информацию.