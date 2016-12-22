Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. Что известно на данный момент

В магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Девять человек получили ранения

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Что произошло

Около 19:00 (мск) в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, который находится в торговом центре на Кондратьевском проспекте, произошел взрыв. По данным издания «Фонтанка», взрывное устройство находилось в камере хранения магазина.

«В 18:55 поступила заявка. Произошел хлопок в районе кассы, по прибытии подразделений пожара не зафиксировано. Эвакуация проведена силами администрации магазина. За помощью четыре человека обратились для осмотра. На месте работают взрывотехники», — сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Как заявили в Следственном комитете, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность следователи оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело. Как рассказала «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко, Следственный комитет рассматривает все версии произошедшего. «Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — добавила она. На место происшествия приехал руководитель главка СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга не ответили на звонки РБК.

В пресс-службе X5 Retail Group (компании принадлежит сеть «Перекресток») РБК сообщили, что «помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала». «Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались. В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемых посетителями в камерах хранения», — добавили в пресс-службе.

Пострадавшие

Источник РБК в МВД рассказал о восьми пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, сообщил источник в региональном отделе полиции. В администрации Калининского района Санкт-Петербурга «Интерфаксу» рассказали о девятерых госпитализированных. Они доставлены в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы. Один пострадавший отказался от помощи медиков. РБК направил запрос в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В комитете по здравоохранению Петербурга РБК сообщили о госпитализации десяти человек. «Четверо доставлены в Мариинскую больницу, четверо — в Александровскую больницу. Еще двое — в Елизаветинскую больницу», — сказала сотрудница пресс-службы комитета. По ее данным, девять госпитализированных — в удовлетворительном состоянии, один пациент — в среднетяжелом.



Список пострадавших

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Что рассказали очевидцы

«В районе 19:00 мы слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция. В данный момент все оцеплено и людей не пускают», — рассказала РБК очевидец Анастасия Филин, которая живет недалеко от магазина, в котором произошел взрыв.

По словам другого очевидца, Владимира Горбатика, около магазина после взрыва он видел экипажи скорой, полиции, ОМОНа и микроавтобус ФСБ. Очевидец Анна Булавина рассказала РБК, что улица, где находится торговый центр, перекрыта.

«Могу сказать, что это не бытовой газ, так произошел взрыв в камере хранения. Там все возле них повреждено, и выбиты рядом все стекла. Если был бы газ, то там бы все выбило. Я видел, что много пострадавших — больше всех пострадал охранник. Пожара как такового не было — может, небольшие очаги, но ничего не сгорело», — рассказал РБК очевидец Александр Мокроусов. По его словам, инцидент произошел около 19:15​ (мск).

Очевидец Артур Ерицян был на улице перед магазином, когда произошел взрыв. «В момент взрыва «Перекресток» был в зоне моей видимости, так как я шел туда, чтобы купить продуктов. Я очень хорошо почувствовал взрыв на земле, когда упал. Естественно, был громкий звук, и потому я в шоке забежал в свой двор по соседству. Потом увидел, что пострадавших вынимали спасатели», — рассказал он РБК.

Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге

За 12 дней до взрыва в «Перекрестке» стало известно о задержании в Санкт-Петербурге нескольких членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые планировали теракты. При задержании сотрудники спецслужбы изъяли «значительное количество» взрывных устройств, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ФСБ заявили, что также была ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывчатки. Одной из целей нападения террористов мог стать Казанский собор.

Позднее стало известно, что задержать террористов позволила информация, переданная Москве ЦРУ.