Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
Общество, 27 дек, 20:54
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Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге
В результате взрыва в магазине «Перекресток» госпитализированы несколько человек. По предварительным данным, в камере хранения сработало самодельное взрывное устройство. СКР квалифицировал случившееся как покушение на убийство.
В одном из магазинов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области.
В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили информацию: «Около 18:30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте прозвучал хлопок. В результате несколько человек пострадали».
Сила взрыва, по предварительным данным, составила 200 г тротилового эквивалента.
Число пострадавших при инциденте уточняется
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).