СК возбудил дело по факту взрыва в петербургском «Перекрестке»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва неустановленного предмета в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте СК. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Отмечается, что госпитализированы четыре человека.

«В настоящее время на месте происшествия во главе с руководителем ГСУ СК России по Санкт-Петербургу работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения СК России, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лица, причастного к совершенному преступлению. Следствие рассматривает все версии произошедшего», — приводятся в сообщении слова представителя СК Светланы Петренко.

Ранее в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что в магазине сети «Перекресток», который располагается в торговом центре на Кондратьевском проспекте, прогремел взрыв.

«В 18:55 поступила заявка. Произошел хлопок в районе кассы, по прибытии подразделений пожара не зафиксировано. Эвакуация проведена силами администрации магазина. За помощью четыре человека обратились для осмотра. На месте работают взрывотехники», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Видео: spb_today / Вконтакте

«Фонтанка» отмечает, что взрыв произошел в камере хранения магазина. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что сила взрыва, по предварительным данным, эквивалентна 200 г тротила.