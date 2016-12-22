Обвиняемый в совершении теракта в Петербурге арестован на два месяца

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении теракта (п.«в» ч.2 ст.205 УК РФ) на два месяца, до 28 февраля.
«Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД (психоневрологическом диспансере) не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Следственный комитет России ранее ходатайствовал об аресте Лукьяненко, а также назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу. На допросе он рассказал, что устроил взрыв в «Перекрестке» в Петербурге из-за «ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов».
Взрыв произошел в супермаркете 27 декабря, пострадали 18 человек. ФСБ задержала подозреваемого исполнителя теракта накануне, 30 декабря.