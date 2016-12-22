Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге, при котором пострадали 13 человек, был терактом, заявил Владимир Путин. Президент рассказал, что дал поручение директору ФСБ при угрозе жизни оперативникам «в плен никого не брать»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе операции в Сирии, трансляцию с мероприятия ведет RT. Ранее по факту взрыва в «Перекрестке» Следственный комитет России возбудил дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось, что рассматриваются все версии произошедшего.

Видео: Ruptly

Путин напомнил, что в ходе операции в Сирии были ликвидированы «тысячи боевиков», а ФСБ недавно задержала группу лиц, готовивших теракт в Казанском соборе. «А что было бы, если бы эти тысячи, сотни вернулись к нам? Вернулись обученными, хорошо подготовленными?» — задался вопросом президент.

«Кстати, вчера дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, — добавил Путин. — Но при угрозе жизни наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».





Видео: Национальный антитеррористический комитет

Взрыв в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте произошел около 18:30 27 декабря. Пострадали 13 человек, из которых пятеро отказались от госпитализации. К 11:00 в больницах остаются шесть пострадавших, несколько в состоянии средней тяжести.​ Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения, расположенной в нескольких метрах от касс. Мощность СВУ оценивается в 200 г в тротиловом эквиваленте. По данным «Фонтанки», прикинувшийся покупателем мужчина за полчаса до взрыва оставил в камере хранения рюкзак, затем спешно ушел.

Следственный комитет возбудил уголовно дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Сообщалось, что рассматриваются все версии произошедшего, хотя деятельность экстренных служб и органов безопасности начал координировать оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

Это второй теракт в Петербурге за год. 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист привел в действие взрывное устройство, пострадали более 100 человек, из них погибли 16.

В середине декабря оперативники ФСБ задержали в Петербурге семерых сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в России), планировавших теракты в Петербурге, в том числе взрыв в Казанском соборе.