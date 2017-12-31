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В СКР назвали мотив устроившего взрыв в «Перекрестке» в Петербурге
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В СКР назвали мотив устроившего взрыв в «Перекрестке» в Петербурге
Общество, 31 дек, 2017 16:26
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В СКР назвали мотив устроившего взрыв в «Перекрестке» в Петербурге
Мужчина, предположительно, устроивший взрыв в магазине в Петербурге, в ходе допросов дал показания, что «мотивом для него послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов». СКР ходатайствовал об его аресте
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение мужчине в совершении теракта в супермаркете «Перекресток», сообщается на сайте комитета. Таким образом, дело было переквалифицировано со статьи «покушение на убийство двух и более лиц» на статью 205 УК РФ («теракт»).

Следствие направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого. По версии следствия, он умышленно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и заложил его в супермаркете. ​«Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства», — уточнили в Следственном комитете.

В СКР считают, что экспертные исследования (в том числе генетические) подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению СВУ и «наполнению информацией двух флешек».

В ходе допросов обвиняемый дал показания. «С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сообщили в СКР.

«Учитывая тяжесть совершенного деяния», а также то, что «обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере», ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Официально власти не раскрывали имя задержанного по делу о взрыве в «Перекрестке». По данным информированного источника «Интерфакса», это житель Санкт-Петербурга, 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Источник агентства утверждал, что Лукьяненко «причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — «Новая эра». Петербургское издание «Фонтанка» сообщало лишь имя задержанного — Дмитрий. По данным «Фонтанки», он был прежде судим за оборот наркотиков.

Взрыв в «Перекрестке» произошел вечером 27 декабря, в камере хранения взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали 18 человек. Мощность СВУ составила около 200 г тротила. По факту взрыва СКР сначала возбудил дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». ФСБ отчиталась о задержании предполагаемого исполнителя теракта 30 декабря.

При этом запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» брала на себя ответственность за взрыв.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Следственный комитет , взрыв , Теракт
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