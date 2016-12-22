Владелец «Перекрестка» оплатит лечение пострадавшим при взрыве

Компания X5 Retail Group покроет все расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, которая управляет сетью «Перекресток».

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга», — сообщил представитель ретейлера.

В среду, 27 декабря, в Петербурге произошел взрыв в супермаркете «Перекресток». Сработала самодельная бомба, которая была заложена в одной из ячеек в камере хранения. В результате пострадали 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ведомстве сообщили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и имело мощность 200 г в тротиловом эквиваленте. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

В правительство Санкт-Петербурга заявили, что пострадавшим в результате взрыва в супермаркете будет выплачена компенсация в размере 300 тыс. руб. Средства будут выделены из резервного фонда губернатора Георгия Полтавченко.

Из-за случившегося в магазинах-ретейлерах были усилены меры безопасности. Из всех супермаркетов «Перекресток» в Санкт-Петербурге были демонтированы для обследования камеры хранения.

