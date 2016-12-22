Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тыс. руб.

Правительство Санкт-Петербурга выплатит пострадавшим при теракте в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте по 300 тыс. руб. каждому. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов на своей странице в Twitter.
Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря в районе 18:30 мск. Согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была начинена поражающими элементами.
Всего при взрыве пострадали 13 человек, пятеро из них отказались от госпитализации. По последним данным вице-губернатора города Анны Митяниной, в больницах остаются шестеро пострадавших, двое были выписаны.
Накануне по факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).
28 декабря президент России Владимир Путин назвал взрыв в «Перекрестке» терактом.