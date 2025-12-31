Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

Президент Белоруссии задался вопросом «кому это надо». По словам Лаврова, атака произошла в ночь на 29 декабря, Москва пересмотрит переговорную позицию. Зеленский отверг обвинения и предупредил о подготовке атаки на Киев

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Попытка Украины атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области стала «дичайшим терроризмом — на самом высоком государственном уровне», заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова передает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.

«Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!», — задался вопросом Лукашенко.

О попытке Украины атаковать резиденцию президента России сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. С его слов, это произошло в ночь на 29 декабря, был задействован 91 беспилотник дальнего действия. 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, куда направлялись все эти БПЛА, уточняло Минобороны России. По словам Лаврова, Москва не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, а действия Киева не останутся без ответа.

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Ее построили в советское время для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. В частности, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и подчеркнул, что ПВО нейтрализовала беспилотники. Он назвал произошедшее терактом, направленным на срыв переговоров.

«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо», — оценил произошедшее президент США Дональд Трамп. Атаку также осудили власти Индии, Пакистана, ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке атаки резиденции в Новгородской области и заявил о подготовке России нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.