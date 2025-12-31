 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Белоруссии задался вопросом «кому это надо». По словам Лаврова, атака произошла в ночь на 29 декабря, Москва пересмотрит переговорную позицию. Зеленский отверг обвинения и предупредил о подготовке атаки на Киев
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Попытка Украины атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области стала «дичайшим терроризмом — на самом высоком государственном уровне», заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова передает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.

«Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!», — задался вопросом Лукашенко.

О попытке Украины атаковать резиденцию президента России сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. С его слов, это произошло в ночь на 29 декабря, был задействован 91 беспилотник дальнего действия. 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, куда направлялись все эти БПЛА, уточняло Минобороны России. По словам Лаврова, Москва не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, а действия Киева не останутся без ответа.

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Ее построили в советское время для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. В частности, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и подчеркнул, что ПВО нейтрализовала беспилотники. Он назвал произошедшее терактом, направленным на срыв переговоров.

В США пообещали изучить разведданные об атаке на резиденцию Путина
Политика
«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо», — оценил произошедшее президент США Дональд Трамп. Атаку также осудили власти Индии, Пакистана, ОАЭ, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке атаки резиденции в Новгородской области и заявил о подготовке России нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

Михаил Добрунов, Юлия Овчинникова
Александр Лукашенко Россия Украина Белоруссия Владимир Путин беспилотники Новгородская область резиденция
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
