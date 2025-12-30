 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ОАЭ осудили атаку на резиденцию Путина и назвали ее угрозой стабильности

Сюжет
Военная операция на Украине

Попытка атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в ночь на 29 декабря представляет собой угрозу безопасности и стабильности. С таким заявлением выступил МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), решительно осудив нападение на резиденцию президента в Новгородской области.

«В своем заявлении Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России. Министерство вновь подчеркнуло непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», — говорится в сообщении дипведомства на сайте.

Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина
Политика
Фото:Минобороны России

О попытке нападения на резиденцию президента сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Для атаки ВСУ задействовали 91 беспилотник, все из них перехвачены силами ПВО.

Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, сообщил Лавров. Переговорная позиция России после украинской атаки на резиденцию президента будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что эта атака произошла практически сразу после переговоров США и Украины. Путин сообщил об инциденте президенту США Дональду Трампу. По словам Ушакова, американский лидер был «шокирован» и «в буквальном смысле возмущен». Сам Трамп, комментируя ситуацию, заявил:  «Я ничего об этом не знаю. Я просто слышал, но не в курсе. Это было бы слишком плохо».

Киев отверг обвинения по поводу атаки на резиденцию российского президента.

Авторы
Теги
Егор Алимов
ОАЭ Владимир Путин резиденция атака ВСУ дроны
