Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о попытке Украины совершить атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина, но сказал, что подобные действия Киева были бы очень плохими, передает Fox News.
«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо», — сказал Трамп.
Материал дополняется
