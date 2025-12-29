Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о попытке Украины совершить атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина, но сказал, что подобные действия Киева были бы очень плохими, передает Fox News.

«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо», — сказал Трамп.

Материал дополняется