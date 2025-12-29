Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина

Над Новгородской областью был перехвачен 41 дрон, летевший в сторону резиденции, еще 49 БПЛА было сбито над Брянской областью и один над Смоленской, отчиталось ведомство

Фото: Минобороны России

С 28 по 29 декабря была отражена атака 91 беспилотника на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявило Минобороны. Так, над регионом к 07:00 было перехвачено 18 дронов, летевших в сторону резиденции, а с 07:00 до 09:00 — еще 23.

Также над Брянской областью в течение ночи было сбито 49 дронов, направлявшихся к Новгородской области. Еще один БПЛА перехватили над Смоленской областью.

29 декабря глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, и сообщил, что переговорная позиция Москвы после атаки будет пересмотрена. Однако он отметил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с Вашингтоном.

По словам министра, все дроны были уничтожены, «данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало». Лавров пообещал ответ России на атаку. «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — сказал он.

Помощник российского президента Юрий Ушаков после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 29 декабря заявил, что атака на резиденцию с помощью дронов дальнего действия была совершена фактически сразу после переговоров США и Украины, о чем Путин сообщил американскому коллеге в ходе беседы. По словам Ушакова, американский лидер «был шокирован» сообщением об атаке, «в буквальном смысле возмущен, не мог предположить такие сумасшедшие действия». «И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским», — считает помощник Путина.

Сам Трамп заявил о произошедшем: «Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо».

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. Например, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.