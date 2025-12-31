В США пообещали изучить разведданные об атаке на резиденцию Путина
США изучат разведывательные данные для расследования атаки дронов на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.
По его оценке, со стороны Украины было бы «безрассудно» атаковать резиденцию на фоне приближения к заключению мира.
«Мы собираемся докопаться до сути с помощью разведданных [касательно атаки на резиденцию Путина]. Для меня наиболее важно, что говорят разведслужбы США и наших союзников, произошла эта атака на самом деле или нет», — сказал Уитакер.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась атаковать беспилотниками резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, был использован 91 дальнобойный БПЛА, все они были уничтожены средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет.
В Кремле атаку назвали попыткой срыва мирных переговоров, а Лавров предупредил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, но не выйдет из процесса.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, значение атаки было направлено против американского лидера Дональда Трампа. Песков также заявил, что нет необходимости предоставлять доказательства о произошедшем, так как атака была массовой.
Трамп сказал, что узнал от Путина о произошедшем. По словам президента США, «сейчас неподходящее время для всего этого».
