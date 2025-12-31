 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В США пообещали изучить разведданные об атаке на резиденцию Путина

Постпред при НАТО Уитакер: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

США изучат разведывательные данные для расследования атаки дронов на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

По его оценке, со стороны Украины было бы «безрассудно» атаковать резиденцию на фоне приближения к заключению мира.

«Мы собираемся докопаться до сути с помощью разведданных [касательно атаки на резиденцию Путина]. Для меня наиболее важно, что говорят разведслужбы США и наших союзников, произошла эта атака на самом деле или нет», — сказал Уитакер.

МИД дал оценку атаке Украины на резиденцию Путина
Политика
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась атаковать беспилотниками резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, был использован 91 дальнобойный БПЛА, все они были уничтожены средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет.

В Кремле атаку назвали попыткой срыва мирных переговоров, а Лавров предупредил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, но не выйдет из процесса.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, значение атаки было направлено против американского лидера Дональда Трампа. Песков также заявил, что нет необходимости предоставлять доказательства о произошедшем, так как атака была массовой.

Трамп сказал, что узнал от Путина о произошедшем. По словам президента США, «сейчас неподходящее время для всего этого».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Мэттью Уитакер Владимир Путин резиденция
Материалы по теме
Туркмения и Киргизия осудили атаку дронов на резиденцию Путина
Политика
МИД дал оценку атаке Украины на резиденцию Путина
Политика
Токаев и Мирзиеев осудили украинскую атаку БПЛА на резиденцию Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Spiegel узнал о предупреждениях Зеленскому от лидеров Европы из-за Трампа Политика, 01:30
В США пообещали изучить разведданные об атаке на резиденцию Путина Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Захарова призвала «горячие головы» отказаться от ударов по Ирану Политика, 00:44
Аэропорты Геленджика и Иваново приостановили полеты Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Военные сбили 27 дронов над Россией за три часа Политика, 00:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Начались рекордные за десятилетие январские праздники Общество, 00:01
Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов Общество, 30 дек, 23:42
Что такое государственный бюджет База знаний, 30 дек, 23:17
Воробьев сообщил о взрыве и пострадавшем при атаке 21 дрона Политика, 30 дек, 23:14
Суд вынес приговор семи фигурантам дела о пытках в саратовской больнице Общество, 30 дек, 23:13
Внучка Джона Кеннеди умерла в возрасте 35 лет Общество, 30 дек, 22:44
NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы Политика, 30 дек, 22:35