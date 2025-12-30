 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Туркмения и Киргизия осудили атаку дронов на резиденцию Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Туркмения и Киргизия присоединились к осуждению атаки дронов по резиденции президента России Владимира Путина. МИД Туркмении заявил, что осуждает подобные действия, угрожающие международной безопасности и стабильности.

«Туркменистан как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета <...> всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами», — говорится в сообщении МИД страны.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что глава страны Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на резиденцию Путина, «которая подрывает текущие переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса».

Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа
Политика
Дональд Трамп

Ранее атаку осудили президенты Казахстана и Узбекистана. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время телефонных переговоров возмутился «столь безрассудными террористическими действиями киевского режима». 

В Киеве отрицают организацию атаки и причастность к ней. Москва настаивает, что нападение украинских дронов на резиденцию Путина является террористической атакой, направленной на срыв мирных переговоров и против президента США Дональда Трампа. Российский МИД заявил, что если Украина не прекратит «преступную деятельность», то достичь успеха на переговорах об урегулировании конфликта Москвы и Киева будет невозможно.

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
