Туркмения и Киргизия осудили атаку дронов на резиденцию Путина

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Туркмения и Киргизия присоединились к осуждению атаки дронов по резиденции президента России Владимира Путина. МИД Туркмении заявил, что осуждает подобные действия, угрожающие международной безопасности и стабильности.

«Туркменистан как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета <...> всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами», — говорится в сообщении МИД страны.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что глава страны Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на резиденцию Путина, «которая подрывает текущие переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса».

Ранее атаку осудили президенты Казахстана и Узбекистана. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время телефонных переговоров возмутился «столь безрассудными террористическими действиями киевского режима».

В Киеве отрицают организацию атаки и причастность к ней. Москва настаивает, что нападение украинских дронов на резиденцию Путина является террористической атакой, направленной на срыв мирных переговоров и против президента США Дональда Трампа. Российский МИД заявил, что если Украина не прекратит «преступную деятельность», то достичь успеха на переговорах об урегулировании конфликта Москвы и Киева будет невозможно.