Токаев и Мирзиеев осудили украинскую атаку БПЛА на резиденцию Путина

Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин
Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин (Фото: Администрация президента России / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы с Путиным руководители обеих стран осудили попытку атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Шавкат Мирзиеев, первым позвонивший Владимиру Путину, во время телефонных переговоров возмутился «столь безрассудными террористическими действиями киевского режима». Темой разговора стало обсуждение успехов в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества в этом году.

Во время беседы с Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин затронул вопрос двустороннего взаимодействия стран по реализации прежних договоренностей Астаны и Москвы. 12 ноября завершился двухдневный государственный визит Токаева в Россию, в ходе которого была подписана «Декларация о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», а также еще 13 договоров о сотрудничестве. Ранее Казахстан предложил площадку для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
Политика
Сергей Лавров

В Кремле назвали атаку на резиденцию Путина в Новгородской области террористическим актом, направленным на срыв переговоров и против американского президента Дональда Трампа. Трамп, в свою очередь, заявил, информации Bloomberg, что прецедент может создать новые сложности в переговорном процессе.

В Киеве отрицали организацию атаки и причастность к ней. 

