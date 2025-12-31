Где в мире в 2025 году произошли госперевороты и массовые протесты В нескольких странах протестующих мобилизовали молодежные движения

В 2025 году в нескольких государствах под давлением молодежных движений сменилась власть. Это явление назвали «революциями поколения Z». Подробнее о том, где в мире случились перевороты и масштабные протесты, — в обзоре РБК

Катманду, Непал (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Непал — протесты против блокировки соцсетей

В начале сентября 2025 года в Непале вспыхнула «революция Gen Z» — волна молодежных антиправительственных протестов, которая началась на фоне общественного недовольства коррупцией во власти и непотизмом и резко усилилась после решения правительства заблокировать все крупные соцсети под предлогом несоблюдения требований об их регистрации. Демонстрации быстро распространились за пределы Катманду. Сопровождались столкновениями, поджогами правительственных зданий и жертвами: погибли по меньшей мере 76 человек, еще более 2 тыс. получили ранения. Впоследствии власти отменили блокировку соцсетей, а премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Исполняющей обязанности главы правительства стала Сушила Карки, прежде председатель Верховного суда.

Перу — волнения из-за пенсионной реформы

Тогда же антиправительственные демонстрации под предводительством «поколения Z» охватили Перу. Поводом для волнений послужила предложенная командой президента Дины Болуарте пенсионная реформа, предполагающая в том числе введение обязательного взноса самозанятых в Пенсионный фонд Перу с 2028 года. Наиболее масштабные акции прошли в Лиме, а также в главном туристическом городе страны Куско (из него путешественники обычно направляются к знаменитому городу инков Мачу-Пикчу), и в них приняли участие преимущественно перуанцы в возрасте до 30 лет.

Лима, Перу (Фото: Paolo Aguilar / EPA / ТАСС)

В результате волнений в октябре Болуарте была отстранена от должности через процедуру импичмента. Конгресс назначил временно исполняющим обязанности президента страны (до выборов, которые запланированы на апрель 2026-го) Хосе Хери, спикера парламента. Однако протесты на этом не закончились, причем ситуацию усугубили всплывшие обвинения в адрес нового главы государства в сексуальном насилии. На фоне продолжающихся массовых беспорядков 22 октября Хери пришлось даже ввести чрезвычайное положение в Лиме. В настоящее время в Перу разворачивается предвыборная кампания, при этом сам Хери не в вправе баллотироваться на пост, согласно положениям законодательства о переходных правительствах и правилам регистрации кандидатов.

Мадагаскар — приход к власти военных на фоне протестов «поколения Z»

В конце сентября антиправительственные протесты начались на Мадагаскаре. Сперва волнения вспыхнули в Антананариву, где вышедшие на улицы были недовольны постоянными перебоями в водо- и электроснабжении, но вскоре распространились на другие крупные города и переросли в протесты с требованиями отправить президента в отставку, распустить сенат и избирательную комиссию. Позднее эти протесты также отнесли к категории революции «поколения Z», поскольку мобилизующей силой выступило молодежное движение Gen Z Madagascar. Протестующие разгромили дома членов правительства, супермаркеты и отделения банков. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. По подсчетам ООН, за первые четыре дня протестов погибли минимум 22 человека, более 100 пострадали.

Антананариву, Мадагаскар (Фото: Mamyrael / AP / ТАСС)

Протесты продолжались несколько недель. На их фоне 12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что в стране «была предпринята попытка незаконного и насильственного захвата власти». На следующий день он покинул страну — из Антананариву его эвакуировали на французском военном самолете. Где он находится, точно не известно; Радзуэлина заявлял, что он «в безопасном месте».

Сейчас страной управляет полковник Майкл Рандрианирина, который руководил элитным военным подразделением CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques — Армейский корпус административного и технического персонала и служб) — именно оно сыграло решающую роль, когда речь зашла о том, останется ли Радзуэлина у власти. Формально Рандрианирина возглавляет Президентский совет республики за реформу Мадагаскара, в который входят представители вооруженных сил и жандармерии (в перспективе в него должны войти и гражданские). Совет был учрежден 15 октября, после упразднения Конституции Четвертой республики и принятия Хартии переходного периода, который должен продлиться два года.

Сербия — трагедия, которая заставила президента объявить досрочные выборы

Студенческое движение также стало центральной движущей силой антиправительственных протестов в Сербии, продолжающихся уже более года. Триггером послужила трагедия в городе Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции вокзала, которая, согласно официальным данным, обошлась в €16 млн. Уголовный процесс над виновниками трагедии до сих пор не начат.

Нови-Пазар, Сербия (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Прокуратура республики в декабре 2024-го выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности против 13 человек, включая бывшего министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ряда других должностных лиц. В апреле суд в Нови-Саде вернул обвинительный акт прокуратуре для доработки, указав, что необходимо «дальнейшее уточнение фактов» и «оценка обоснованности обвинения». 16 сентября прокуратура после дополнительного расследования вновь выдвинула обвинение против тех же лиц, однако суд до сих пор не принял решения о принятии его к рассмотрению. Все фигуранты дела находятся на свободе.

Сначала организаторы акций настаивали, что виновных в нови-садской трагедии необходимо судить по статьям «убийство» и «коррупция», но со временем и по мере того, как полиция все жестче действовала в отношении протестующих, избивая и задерживая их, расширили свои требования, добиваясь отставки властей республики, включая президента Александра Вучича.С мая среди требований — проведение в стране досрочных выборов (даже сформирован «студенческий список» кандидатов в депутаты). Сейчас они обращены уже к новому правительству республики, которое в январе, после отставки премьера Милоша Вучевича, возглавил Джуро Мацут. Формально он не принадлежит к какой-либо партии, но на парламентских выборах 2023-го поддерживал Сербскую прогрессивную партию (SNS) Вучича, а затем осуждал протесты в республике.

Белград, Сербия (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

При этом власти страны считают, что за организацией протестов могут стоять внешние силы. Еще весной Вучич заявил, что ситуация в стране напоминает попытку цветной революции и волнения на Украине в 2014-м. В середине сентября Служба внешней разведки России сообщила, что ЕС готовит «майдан» в Сербии, используя первую годовщину трагических событий в Нови-Саде, чтобы «качнуть» ситуацию в свою пользу». Вучич выразил российский спецслужбе благодарность за оповещение. При этом после масштабной демонстрации в начале ноября президент страны объявил о проведении досрочных выборов — по словам Вучича, они пройдут до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года.

Болгария — семь досрочных выборов за последние пять лет

Антиправительственные протесты в Болгарии вспыхнули из-за представленного в середине ноября кабинетом Росена Желязкова проекта бюджета на 2026 год, составленного в преддверии перехода республики на евро (1 января Болгария присоединится к еврозоне). Проект вызвал серьезное недовольство общества, поскольку предусматривал повышение на 2% пенсионных отчислений. Кроме того, правительство предложило увеличить налоги на дивиденды с 5 до 10%.1 декабря на улицы Софии вышли десятки тысяч болгар, преимущественно молодежь; издание Balkan Insight сообщало о столкновениях демонстрантов с полицией, а также о применении правоохранительными силами слезоточивого газа.

София, Болгария (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Столь бурная реакция вынудила правительство на следующий день отозвать проект бюджета и вынести на рассмотрение парламента новый. Правительство не отказалось полностью от планов увеличить взносы на социальное обеспечение, но перенесло их повышение на 2027-2028 годы. Тем не менее это не остановило протестную волну, а участники митингов расширили свои требования до отставки правительства. В итоге 11 декабря Желязков объявил об отставке, не дожидаясь запланированного на этот день голосования парламента по вотуму недоверия кабинету. Теперь, если оппозиционные силы страны не договорятся о формировании правительства, Болгарию ждут очередные досрочные выборы — уже восьмые за последние пять лет.

Турция — протесты на фоне борьбы властей с ведущей оппозиционной партией

В марте Турцию захлестнула масштабная волна протестов, вызванная арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считали главным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года. Тысячи людей вышли на улицы Стамбула, Анкары и других крупных городов. По некоторым оценкам, это были самые массовые демонстрации с 2013 года. Новый всплеск протестной активности пришелся на сентябрь, когда велось рассмотрение иска о признании недействительными итогов съезда оппозиционной Республиканской народной партии, прошедшего в ноябре 2023 года. Тогда новым лидером партии был избран Озгюр Озель. 24 октября иск был отклонен. Всего с осени 2024 года под стражу были взяты порядка 500 представителей оппозиции, включая 17 мэров.

Стамбул, Турция (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Гвинея-Бисау — «постановочный госпереворот», который оказался настоящим

В ноябре произошел госпереворот в Гвинее-Бисау. В его ходе военные арестовали президента страны Умаро Сиссоко Эмбало. Об этом сам Эмбало сообщил африканскому изданию Jeune Afrique. По его словам, люди в форме ворвались в президентский дворец; этому предшествовала перестрелка у здания.

Госпереворот произошел через три дня после того, как в стране прошел первый тур президентских выборов. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе Эмбало, который занимает пост главы государства с 2020 года и которого поддерживает коалиция из более чем 20 политических сил. До этого Эмбало как минимум дважды говорил о том, что в Гвинее-Бисау предпринималась попытка госпереворота — в феврале 2022 года и в декабре 2023 года. На этот раз оппозиция обвинила его в том, что нынешний переворот — «постановочное мероприятие», которое Эмбало организовал, чтобы помешать оглашению результатов выборов.

Бисау, Гвинея-Бисау (Фото: Luc Gnago / Reuters)

В итоге оказалось, что власть в стране действительно захватили военные. В конце ноября они заявили, что генерал-майор Орта Н'Там становится президентом переходного периода и на один год возглавит Верховное командование по восстановлению порядка. Бывшего президента Эмбало освободили, после чего он перебрался в Сенегал, а затем в Конго.

Бенин — путч провалился, но соседние страны все равно отправили военных на помощь

В начале декабря попытку госпереворота предприняли военные в Бенине. Правда, к смене власти это не привело. Группа военных, которая назвала себя «Военным комитетом по восстановлению» (Comité militaire pour la refondation — CMR), в эфире национального телевидения Benin TV заявила об отстранении от власти президента Патриса Талона (занимает этот пост с 2016 года), приостановке действия Конституции и роспуске всех госучреждений.

Путчисты, которых возглавил подполковник Паскаль Тигри, обвинили правительство Талона в том, что оно не смогло обеспечить безопасность на севере страны, где с 2021 года действует группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin — JNIM), которая называет себя отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали, а также в невнимании к семьям погибших в столкновениях с ней солдат.

Котону, Бенин (Фото: Charles Placide Tossou / Reuters)

Группа военных атаковала резиденцию президента в городе Котону (финансовый центр, крупнейший город страны) в то время, когда там находился глава государства. Штурм не увенчался успехом, Талон не пострадал. Спустя несколько часов министр внутренних дел Алассан Сейду сообщил, что бенинские вооруженные силы переворота не допустили. Вечером к гражданам обратился президент. Талон поблагодарил силы безопасности и население за поддержку, отметив, что мятеж вверг бы страну «в безнадежную авантюру с катастрофическими последствиями» и «остановил бы развитие» Бенина.

В связи с попыткой мятежа в Бенине были арестованы 14 человек, 12 из которых принимали участие в штурме здания национального телевидения. Подполковник Тигри и часть его единомышленников скрылись. На этом фоне Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) сообщило, что четыре его участника (Гана, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сьерра-Леоне) введут в Бенин своих военных «в целях сохранения конституционного порядка и территориальной целостности».

Филиппины — отказ военных от участия «в антиконституционных действиях»

Массовые протесты охватили Манилу и другие города Филиппин в сентябре. Их причиной стало разоблачение масштабной коррупции при реализации государственных проектов по борьбе с наводнениями — критически важных для страны-архипелага. На улицы вышли сотни тысяч человек с требованием привлечь виновных, включая депутатов парламента, к ответственности: изъять у них украденные средства или отправить за решетку. К протестующим присоединились католические священники. Акции продолжались несколько месяцев, создавая серьезное давление на администрацию президента Фердинанда Маркоса-младшего. Часть демонстрантов призвала армию вмешаться и встать на сторону народа, однако действующие и бывшие военные отказались «участвовать в антиконституционных действиях».

Кесон-Сити, Филиппины (Фото: Noel Celi / Reuters)

Индонезия — масштабные столкновения из-за «жилищных пособий» для депутатов

Масштабные антиправительственные протесты начались в Индонезии в августе. Их главной причиной стало недовольство населения резким ростом стоимости жизни, инфляцией и повышением налогов, которые не компенсировались ростом зарплат. Особое возмущение вызвало решение парламента о введении для депутатов ежемесячных «жилищных пособий» в дополнение к зарплате, составляющей $3 тыс., что десятикратно превышает минимальную зарплату в столице. Ситуация обострилась после гибели 21-летнего курьера-мотоциклиста, которого во время выполнения заказа сбил бронированный автомобиль полиции.

Джокьякарта, Индонезия (Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images)

Демонстрации переросли в ожесточенные столкновения, сопровождавшиеся поджогами правительственных зданий, полицейских участков и автомобилей. Под давлением улицы президент Прабово Субианто отменил выплаты депутатам. Однако ключевые требования протестующих — системные реформы в экономике и обеспечение социальной справедливости — так и остались без реакции.