Почему власти Гвинеи-Бисау заявили о третьем за три года госперевороте

Почему власти Гвинеи-Бисау заявили о третьем за три года госпереворотеВоенные взяли под стражу президента и лидеров оппозиции
Что известно о событиях в Гвинее-Бисау
26 ноября военные в Гвинее-Бисау арестовали президента страны Умаро Сиссоко Эмбало. Об этом сам Эмбало сообщил африканскому изданию Jeune Afrique. По его словам, около полудня, когда он находился в своем кабинете, в президентский дворец ворвались люди в форме; этому предшествовала перестрелка у президентского дворца.
Вместе с президентом арестованы начальник Генштаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Ответственность за госпереворот Эмбало возложил на начальника штаба армии Орта Инте Нан Тан, при этом отметив, что насилия в отношении него никто не применял.
Во второй половине дня военные заявили о полном захвате власти в Гвинее-Бисау. В заявлении, которое зачитал представитель армии Динис Н’Чама, утверждается, что решение о захвате власти военные приняли, раскрыв некий план дестабилизации страны, в котором участвовали некие политики и наркобароны. Военные объявили о том, что избирательный процесс, деятельность всех государственных институтов и работа СМИ в стране приостановлены, все границы закрыты, вводится комендантский час.
Республика Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке со столицей в городе Бисау. На севере граничит с Сенегалом, на юго-востоке — с Гвинеей, с запада омывается Атлантическим океаном. На территории 36,1 тыс. кв. км проживают 2,2 млн человек. Бывшая португальская колония получила независимость в результате войны, которую против португальских властей вела Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Вреде (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde — PAIGC, ПАИГК). В 1973 году Народное собрание республики провозгласило независимость страны, португальские власти признали ее в 1974-м.
Госпереворот в Гвинее-Бисау произошел спустя три дня после того, как в стране состоялся первый тур президентских выборов. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе Эмбало, который занимает пост главы государства с 2020 года и которого поддерживает коалиция из более чем 20 политических сил; основной кандидат от оппозиции — представитель старейшей партии ПАИГК Фернанду Диаш да Кошта, которого поддерживает лидер ПАИГК, председатель парламента республики Домингуш Симойнш Перейра, который баллотировался на пост президента в 2019 году и проиграл тогда Эмбало.
Ожидалось, что результаты первого тура обнародуют 27 ноября. При этом и Эмбало, и да Кошта заявили о своей победе. После того, как стало известно об аресте президента, да Кошта, объявляя о своей победе, призвал военных не вмешиваться в избирательный процесс, а общественность — сохранять спокойствие. Как позднее сообщило радио RFI, военные задержали да Кошту и Перейру и доставили их на авиабазу Бисау.
23 ноября прошли и выборы в парламент, прежний созыв которого Эмбало распустил в 2023 году. Большинство мест в нем тогда принадлежало ПАИГК, но к нынешним выборам власти партию не допустили, пояснив, что кандидаты от ПАИГК опоздали с подачей документов.
Почему в Гвинее-Бисау так часты госперевороты
Как заявил Аристидиш Гомеш, который за последние 20 лет трижды возглавлял правительство республики, нынешний госпереворот — «постановочное мероприятие», которое организовал Эмбало, чтобы помешать оглашению результатов выборов. Гомеш обратил внимание на то, что власть в стране захватили люди из лагеря президента, и добавил, что «будет неудивительно, если они оставят лидеров оппозиции в тюрьме», а Эмбало освободят, заявив, что он выиграл выборы.
До этого с предположением о «постановочном госперевороте» выступал Перейра — по его оценке, Эмбало мог организовать его в случае неудачного для него исхода выборов, «выиграть время» и вернуть себе контроль над республикой с помощью лояльных ему военных.
Это не первый раз, когда Эмбало говорит о попытке госпереворота. В феврале 2022 года он заявил, что сменить власть в стране пытались «люди, причастные к торговле наркотиками» и что «это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра [Нуно Гомеша Набиама] и весь кабинет министров». После этого Эмбало на фоне политического кризиса распустил парламент. В июне 2023 года прошли досрочные парламентские выборы, но после того, как в ноябре в стране произошли столкновения между Национальной гвардией и спецназом президентской гвардии, Эмбало вновь распустил Национальное народное собрание, во второй раз заявив о попытке госпереворота.
«Изначально Эмбало, избранный президентом в 47 лет, пообещал не баллотироваться на второй срок, по его словам, по совету своей супруги, но затем, по всей видимости, вошел во вкус, успев за первый срок дважды (в 2022 и 2023-м) распустить парламент, выбрать премьер-министра не из парламентского большинства (что грубо нарушало законодательство) и пережить две попытки переворота, связанные, по его словам, с его борьбой с наркотрафиком», — отмечает африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов.
По оценке эксперта, смену власти могло спровоцировать несколько факторов: преждевременное заявление Эмбало о победе, его попытка централизовать управление страной, произвести перестановки в силовых структурах и отстранить от власти ПАИГК.
По оценке Всемирного банка (ВБ), Гвинея-Бисау — одна из беднейших и самых нестабильных стран мира. История ее политической и институциональной нестабильности началась вскоре после обретения независимости от Португалии в 1974 году: по подсчетам ВБ, за 51 год в республике зарегистрировано четыре успешных госпереворота и 17 попыток, заговоров и заявлений о смене власти.
