Стала ли отставка премьера Сербии результатом «цветной революции»

Премьер-министр Сербии на фоне массовых антиправительственных протестов складывает полномочия, в стране возможны досрочные парламентские выборы. Можно ли назвать кризис в республике «цветной революцией», разбирался РБК

Массовая акция протеста, Белград, Сербия, 14 марта 2025 года (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

18 марта Народная скупщина Сербии (однопалатный парламент) должна официально утвердить отставку премьер-министра Милоша Вучевича, которую тот анонсировал полтора месяца назад. Причиной послужили продолжающиеся с ноября прошлого года антиправительственные протесты, кульминацией которых стала массовая акция, прошедшая в сербской столице в минувшие выходные.

В субботу на улицы Белграда, по оценкам МВД республики, вышли более 100 тыс. человек, а НКО «Архив публичных собраний» сообщила, что было от 275 тыс. до 300 тыс. участников. Эта акция стала самой масштабной за 13 лет нахождения у власти президента Александра Вучича, отмечает Balkan Insight.

Почему в Сербии бушуют протесты

Власти республики сообщили, что в ходе демонстраций 15 марта и сопровождавших их столкновений с полицией 56 человека получили травмы, 22 участника акции были арестованы. Некоторые манифестанты и организаторы акции заявили о применении органами правопорядка звукового оружия. Видеозаписи из Белграда демонстрируют, как толпа, заполнявшая одну из улиц, вдруг начинает бежать на тротуары и проезжая часть становится свободной в считаные секунды; очевидцы рассказывали, что почувствовали сильный удар по телу, который заставил их двигаться. Власти это отрицают, обещая вскоре предоставить результаты расследования, инициированного Генпрокуратурой. Тем временем оппозиционная организация Kreni — Promeni выпустила петицию с требованием обратиться в ООН в связи с этим инцидентом — на момент публикации материала ее подписали уже более 500 тыс. человек. Вучевич заявил 17 марта, что Белград готов также пригласить представителей американского ФБР и российской ФСБ, чтобы провести расследование предполагаемого использования звукового оружия.

Триггером антиправительственных протестов в Сербии стала трагедия во втором по величине городе республики Нови-Саде: 1 ноября 2024 года в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале там погибли 15 человек. Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции вокзала, на которую, по словам экс-министра строительства Горана Весича (он ушел в отставку после трагедии), было потрачено €16 млн. Прокуратура республики начала расследование сразу после инцидента и 30 декабря выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности против 13 человек, включая Весича. Организаторы протестов сначала настаивали, что виновных в трагедии необходимо судить по статьям «убийство» и «коррупция». Со временем они расширили свои призывы, требуя отставки нынешних властей республики.

Вучич, выступая с телевизионным обращением к нации 16 марта, отметил, что благодаря работе органов правопорядка в стране удалось сохранить мир и стабильность. «Граждане Сербии не хотят революций и насилия, они хотят менять власть на выборах», — заявил он (ранее сербский президент неоднократно говорил об участии западных НКО в организации «цветной революции»). Он также отметил, что правительство должно сделать выводы из этих протестов и быть готовым к переменам. Возможность своей отставки Вучич отверг (его мандат истекает в 2027 году), но допустил проведение в стране досрочных парламентских выборов. Если новое правительство не будет сформировано в течение 30 дней после отставки Вучевича, то досрочное голосование может состояться 8 июня.

В опубликованном позже в соцсетях видеообращении Вучич сравнил ситуацию в Сербии с волнениями на Украине в 2014-м. «Копии Майдана в Сербии не будет», — пообещал он, а также еще раз подчеркнул, что звуковая пушка против протестующих в Белграде не использовалась. По его мнению, подобные сообщения используются заинтересованными лицами с целью «погубить Сербию».

Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина прокомментировала РБК, что помимо объективных социально-экономических эти протесты имеют и политические корни. «Раньше Вучичу удавалось балансировать на внешнеполитической арене и реализовывать многовекторную политику, однако сегодня эта задача становится все более сложной для него. При росте евроскептических настроений обывателю становится непонятен стратегический внешнеполитический курс республики. Сербы не понимают, куда движется их страна — в ЕС или к сближению с БРИКС. Ровно так же непонятно, что происходит вокруг Косово. Все эти вопросы в один момент аккумулировались и выплеснулись на улицу», — поясняет эксперт.

По ее оценке, большинство протестующих выступают исключительно с национал-патриотических позиций и называть их сторонниками «цветной революции», спонсируемой исключительно Западом, — заблуждение. «Субботние протесты были мирными и внешне напоминали скорее праздник выходного дня, чем попытки снести власть. Хотя, безусловно, ядро этих протестов — молодежь и студенты, которые настаивают на том, чтобы Вучич и его однопартийцы покинули главные позиции», — отмечает Энтина.

В середине января Вучич заявил о готовности провести в республике референдум о доверии главе государства. «Я боролся за народ, и народ — моя сила. Если утверждения [неправительственной организации] CRTA о том, что подавляющее большинство граждан выступают за мою отставку, верны, мне невозможно оставаться на посту президента Сербии», — сказал он. В конце января Вучич еще раз сказал о своей готовности к референдуму, а также пообещал направить запрос правительству «о масштабной реструктуризации», по плану которой планируется заменить более 50% членов кабинета.

Выведут ли досрочные выборы страну из кризиса

Глава офиса по Западным Балканам Фонда Фридриха Ноймана Маркус Кайзер пишет, что после крупнейшей в истории Сербии демонстрации осталось чувство «странной пустоты». «Президент Вучич признает огромный гнев [протестующих], но в то же время заявляет, что большинство сербов не хотят «цветной революции». Студенты объявляют о дальнейших действиях, но у них нет определенных требований. Верховенство закона и борьба с коррупцией — благородные цели, но их вряд ли можно достичь без конкретных политических шагов», — перечисляет ее причину эксперт. Кайзер также обращает внимание, что до сих пор протестное студенческое движение в Сербии намеренно дистанцировалось от политики, утверждая, что это социальный протест, но теперь вокруг него сплотились широкие слои населения, так что понадобилось выработать единый подход. Как отмечает Кайзер, ЕС не оказывает особенно активной поддержки протестам в республике.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил на брифинге 17 марта, что еврочиновники ознакомились с сообщениями о возможном применении звукового оружия на митингах в Сербии и призывает власти республики провести соответствующее расследование. Он, однако, не захотел рассуждать о том, будет ли эта ситуация иметь последствия для процесса евроинтеграции Сербии. Мерсье лишь отметил, что в ЕС следят за протестами, где «граждане требуют верховенства закона и сильных демократических институтов». «Это играет важную роль в европейских демократических обществах», — отметил представитель ЕК, подтвердив в том числе запланированный на следующую неделю визит Вучича в Брюссель.

Энтина отмечает, что альтернативных сильных политических лидеров в Сербии сегодня нет. По ее оценке, развитие событий будет зависеть от того, смогут ли представители протестного ядра выдвинуть лидеров. «Нет никаких сомнений, что собрать кабинет после отставки премьера не удастся. Во-первых, расклад внутренних сил таков, что у существующей парламентской оппозиции не получится усилить свое положение за счет получения дополнительных ресурсов в правительстве. Во-вторых, нынешняя оппозиция в парламенте — это не те люди, на которых делают ставки протестующие. Они их не пускают присоединиться к протестам. И нет сомнений, что и не пустят», — заявила РБК эксперт.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Сербии в декабре 2023-го. Они были запланированы на апрель 2026 года, но Вучич распустил парламент в ноябре 2023-го. Он объяснил свое решение разногласиями в обществе, в том числе насчет «утверждения европейских ценностей». На выборах с 47,36% голосов победила организованная Вучичем коалиция, объединяющая Сербскую прогрессивную партию (SNS) и еще несколько политических сил. Оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» получила 22,7%. После объявления результатов в стране вспыхнули протесты, но в феврале 2024-го скупщина нового созыва приступила к работе. SNS вместе с другими проправительственными партиями располагает в ней 188 из 250 мест.

По мнению Энтиной, внеочередные выборы в Сербии неизбежны, однако их результат будет зависеть от событий ближайших полутора месяцев. «Протесты будут продолжаться, но важно понимать, что они рискуют сойти на нет, если в ближайший месяц не будет выдвинут яркий оппозиционный лидер. Уже сейчас большая часть участников демонстраций задаются вопросом о том, что есть у этой протестной волны, кроме массовости. Они ждут появления политических фигур, и если не дождутся, то, скорее всего, отколются от студенческого актива. Последний, в свою очередь, сам по себе немногочислен и реальной опасности для власти не представляет», — заключает Энтина.

Эксперты European Western Balkans отмечают, что досрочные выборы вряд ли выведут Сербию из политического кризиса, поскольку предыдущие электоральные кампании не отличались прозрачностью. «Согласно выводам международных наблюдателей, во время последних парламентских выборов в СМИ доминировала позиция президента, а вместе с системными преимуществами правящей партии это создавало несправедливые условия борьбы. <…> В апреле прошлого года в парламенте была создана рабочая группа для выполнения рекомендаций международных наблюдателей по устранению этих претензий, однако ни одна законодательная инициатива в этой области так и не была проведена», — резюмирует издание.