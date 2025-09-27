Как «поколение Z» запустило общенациональную волну протестов в Перу

Перу охватила волна антиправительственных демонстраций под предводительством «поколения Z». Теперь к ним подключились крупные профсоюзные организации. Может ли латиноамериканская страна повторить судьбу Непала, разбирался РБК

Лима, Перу, 20 сентября 2025 г. (Фото: Angela Ponce / Reuters)

Национальный профсоюз водителей Перу (Asociación Nacional de Conductores del Perú, ANCPP) анонсировал на 27 и 28 сентября 48-часовую забастовку в столичной Лиме. Официальный повод — недовольство тем, что власти страны продолжают игнорировать проблемы в области безопасности, притом что в последнее время перуанские перевозчики все чаще подвергаются нападениям и вымогательству.

Вместе с тем акция ANCPP вливается в протестное движение «поколения Z», которое запустило на прошлых выходных волну антиправительственных демонстраций. Наиболее масштабные из них прошли 20 и 21 сентября в Лиме, а также в главном туристическом городе страны Куско (из него путешественники обычно направляются к знаменитому городу инков Мачу-Пикчу), и в них приняли участие преимущественно перуанцы в возрасте до 30 лет. В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с полицией — по данным AFP, пострадали как минимум 30 протестующих; несколько журналистов, по данным La República, получили ранения резиновыми пулями. Национальная полиция Перу сообщила о 12 раненых полицейских.

Чем недовольна перуанская молодежь

Первоначальной причиной молодежных протестов стала предложенная командой президента Дины Болуарте пенсионная реформа, предполагающая в том числе введение обязательного взноса для самозанятых в Пенсионный фонд Перу с 2028 года. 19 сентября закон о модернизации пенсионной системы поддержал конгресс. При этом в ходе протестных акций их организаторы перешли к критике социальной политики властей в целом. После протестов 20–21 сентября правительство согласилось пойти на компромисс и отменило, в частности, положение о взносах в пенсионный фонд. Тем не менее «Поколение Z» не намерено останавливаться на достигнутом. Его сторонники уже анонсировали масштабные акции протеста 27 и 28 сентября, а также проведение «Великой национальной мобилизации против коррупции» 2 октября. Причем к последней организаторы призывают присоединиться и представителей крупнейших профсоюзов страны.

Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко отмечает, что Перу начиная с 2016 года находится в затяжном политическом кризисе. «Сегодняшние протесты — это реакция на то, что происходило в стране после объявленного в декабре 2022 года импичмента Педро Кастильо. На его место пришла вице-президент Дина Болуарте. Предполагалось, что она будет занимать этот пост до досрочных выборов, намеченных на 2024 год. Однако затем власти решили отказаться от этой идеи, что вылилось в достаточно масштабные протесты, которые были жестоко подавлены», — пояснил РБК эксперт.

Конгресс Перу объявил импичмент Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в связи с обвинениями в коррупции и «постоянной моральной недееспособности». Кастильо перед этим попытался распустить парламент, создать правительство чрезвычайного положения и ввести в стране общенациональный комендантский час. После импичмента, при попытке покинуть страну, как сообщалось, он был задержан полицией. Прокуратура выдвинула против Кастильо обвинение в попытке государственного переворота и в январе 2024 года запросила для него 34 года лишения свободы. Судебный процесс по делу Кастильо начался в марте 2025 года. Как ожидается, окончательное решение суд вынесет в 2026 году.

Болуарте, которая также регулярно попадает в коррупционные скандалы, за время своего президентства снискала славу одного из самых непопулярных политиков в мире — ее рейтинг, согласно опросу исследовательского центра CPI за сентябрь, составляет всего около 2,5%. Для многих перуанцев ее имя неразрывно связано с жестким подавлением протестов в 2022–2033 годах. Тем не менее Конституционный суд Перу принял решение о приостановке рассмотрения 16 конституционных жалоб на Болуарте (в том числе в связи с подозрениями в коррупции и причастности к гибели граждан на протестах) до 2026 года, когда в стране должны пройти президентские и парламентские выборы.

Согласно статье 117 Конституции Перу, в период исполнения своих полномочий глава государства может быть привлечен к ответственности лишь по строго ограниченному перечню оснований: за государственную измену; за воспрепятствование проведению президентских, парламентских, региональных или муниципальных выборов, за роспуск конгресса вопреки установленному порядку, а также за препятствование заседаниям или нормальному функционированию любой из палат конгресса, Национальной избирательной комиссии либо других органов избирательной системы.

Может ли в Перу повториться непальский сценарий

Поскольку локомотивом протестного движения в Перу стало «Поколение Z», многие издания стали проводить параллели между ним и сентябрьской «революцией зумеров» в Непале. Протесты там начались после решения властей запретить около двух десятков соцсетей — YouTube, X (Twitter), WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и др. На улицы вышла также преимущественно молодежь, и демонстрации быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицией. В результате правительство Непала ушло в отставку.

Однако, как отмечает Шинкаренко, сравнение ситуаций в Перу и Непале не совсем корректно. «Прямой корреляции здесь нет, поскольку причины протестов в этих странах абсолютно разные. Если в Непале триггером стало отключение соцсетей, то в Перу речь идет скорее о специфическом экономическом и давно подогреваемом политическом кризисах», — говорит эксперт.

По его оценке, протестный потенциал в Перу остается достаточно высоким. «Это не первые и не последние демонстрации. Это, к сожалению, данность перуанского государства. Причем сейчас оно вступает в фазу подготовки к всеобщим выборам, намеченным на 12 апреля. Осталось примерно полгода, и борьба между политическими партиями, а их там примерно около сорока, уже началась», — продолжает Шинкаренко. Выборы как главы государства, так и в конгресс, по мнению эксперта, могут принести новые неожиданности. «Связано это с тем, что центристские силы, то есть как умеренные правые, так и левые кандидаты, растеряли свой электорат и в последнее время набирают ничтожно мало голосов. На данный момент прогнозировать, в какую страну может качнуться Перу после выборов, сложно. Однако не исключено, что нас ждут интересные результаты», — заключает Шинкаренко.

По данным перуанского Национального управления избирательных процессов (ONPE), на данный момент в президентскую гонку готовятся вступить 117 кандидатов. При этом, согласно последнему опросу Ipsos, рейтинг даже самых популярных из них не превышает 11%. При этом, если бы всеобщие выборы состоялись в ближайшее время, то 38% перуанцев оставили бы бланки пустыми, показал опрос.