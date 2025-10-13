Как уличные протесты поставили Мадагаскар на грань переворота

На Мадагаскаре уже более двух недель продолжаются массовые протесты. Они вписываются в общемировой тренд «революций поколения Z». Президент республики заявил о попытке госпереворота. Подробнее — в материале РБК

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил: в стране «была предпринята попытка незаконного и насильственного захвата власти». Он ее осудил и призвал «жизненно важные силы страны объединиться для защиты конституционного порядка». «Мадагаскарский народ должен сохранять единство и не допускать никаких попыток дестабилизации и раскола, которые ставят под угрозу развитие Мадагаскара», — говорится в сообщении офиса Радзуэлины, опубликованном в соцсетях.

13 октября французское радио RFI сообщило, что президент Радзуэлина покинул мадагаскарскую столицу — его эвакуировали из Антананариву на французском военном самолете. То же утверждает мадагаскарская оппозиция. Где именно находится Радзуэлина, неизвестно, хотя вечером 13 октября ожидается его обращение к нации.

Почему начались протесты на Мадагаскаре

Антиправительственные протесты начались в островном государстве в конце сентября. Сперва волнения вспыхнули в Антананариву, где вышедшие на улицы были недовольны постоянными перебоями в водо- и электроснабжении, но вскоре распространились на другие крупные города и переросли в протесты с требованиями отправить президента в отставку и распустить сенат и избирательную комиссию. Протестующие разгромили дома членов правительства, супермаркеты и отделения банков. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным ООН, за первые четыре дня протестов погибли минимум 22 человека, а более 100 пострадали. По оценке ООН, протесты начались как мирные, однако полиция стала неоправданно применять против митингующих силу — вплоть до использования боевых патронов. «Я настоятельно призываю силы безопасности воздержаться от применения неоправданной и несоразмерной силы и немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

29 сентября Радзуэлина сделал шаг навстречу недовольным — заявил о роспуске правительства и отставке премьер-министра Кристиана Нтсая. «Я услышал ваши призывы, я почувствовал ваши страдания и хорошо понимаю, какое влияние это оказывает на нашу повседневную жизнь. <…> Мы признаем и приносим извинения, если члены правительства не справились с возложенными на них задачами», — сказал он в телеобращении (цитата по «Африканской инициативе»). Однако несколько дней спустя он заявил, что к протестам в Мадагаскаре причастны «иностранные силы»: по его словам, «некоторые страны и агентства платят людям за участие в демонстрациях», стремясь установить власть, «которая будет эксплуатировать природные ресурсы Мадагаскара, как это уже происходит в других странах Африки». «Никто не выигрывает от разрушения страны. Я здесь, я готов выслушать, готов протянуть руку помощи и прежде всего готов найти решения для Мадагаскара», — сказал президент 3 октября (цитата по Reuters). 6 октября он назначил нового премьер-министра — генерала Руфина Зафисамбо, который вскоре осудил чрезмерное применение силы полицией и призвал к диалогу с протестующими.

Тем не менее ситуацию это не успокоило: 12 октября митингующие потребовали, чтобы в течение 48 часов Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) проголосовала по вопросу о доверии президенту; в противном случае протестующие пообещали добиваться роспуска парламента.

Республика Мадагаскар — государство в Юго-Восточной Африке, расположенное на одноименном острове в Индийском океане (четвертый по величине остров мира). Столица — Антананариву, площадь острова — 587 тыс. кв. км, население — 31,9 млн человек. Официальные языки — малагасийский и французский. Большинство населения страны, около 85%, христиане. С конца XIX века остров был французской колонией. В 1958 году, с появлением Пятой французской республики, Мадагаскар стал автономной Малагасийской Республикой, а в 1960-м получил независимость от Франции. В 1975 году была провозглашена социалистическая Демократическая Республика Мадагаскар с однопартийным правлением; в 1992-м произошел переход к многопартийной демократии и Третьей мадагаскарской республике с новой Конституцией, которая ограничивает власть президента. В 2010 году в стране приняли новую Конституцию и провозгласили Четвертую республику. Президент играет в ней ведущую роль, назначая главу правительства и членов кабинета; ключевые решения он принимает совместно с парламентом, состоящим из двух палат — Национальной ассамблеи и Сената, и правительством. Большинство в ассамблее (84 места из 163) у социал-демократической партии «Молодые решительные малагасийцы», ее в 2007 году основал нынешний президент Андри Радзуэлина.

Какую роль в этих протестах играет армия

На сторону протестующих перешла часть военных, в частности элитное подразделение CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques — Армейский корпус административного и технического персонала и служб). 11 октября военные сопровождали протестующих на марше в центре Антананариву, в соцсетях появились ролики, на которых они призывают к солидарности с протестующими. Утром 12 октября CAPSAT заявило, что взяло под контроль всю армию. «Отныне все приказы малагасийской армии, будь то сухопутные, воздушные или военно-морские силы, будут исходить из штаб-квартиры CAPSAT. Кроме того, мы приглашаем малагасийский народ и всех сотрудников Генерального штаба работать сообща для защиты людей и собственности на благо всех и на благо родины», — заявила группа офицеров в видеообращении.

Как отметило 13 октября издание Midi Madagasikara, «выход CAPSAT на улицы знаменует собой очередной поворотный момент в текущем политическом кризисе». «Порвав с иерархической дисциплиной и встав на сторону народа, часть армии только что изменила баланс сил в Антананариву», — пишет оно.

Спецподразделение CAPSAT сыграло ключевую роль в приходе нынешнего президента к власти в результате переворота 2009 года. Радзуэлина был тогда мэром Антананариву и главным противником тогдашнего президента Марка Равалумананы. С подачи Радзуэлины в стране начались массовые протесты, которые сопровождались беспорядками, погромами и столкновениями с полицией. После того как CAPSAT выступило на стороне оппозиции, Равалуманана ушел в отставку, а Радзуэлина возглавил Высшую переходную администрацию, которая действовала вплоть до всеобщих выборов 2013 года. На них он не баллотировался; свою кандидатуру он выдвинул в 2018 году и победил, а в 2023-м переизбрался на второй срок.

Африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов, сравнивая переворот 2009 года с нынешними протестами, отмечает: в обоих случаях военные сделали достаточно аккуратные заявления и действовали осторожно — они лишь заявили о поддержке протестующих и о взятии под контроль командования сухопутными силами, ВМС и ВМФ; при этом Минобороны утвердило предложенную CAPSAT кандидатуру главы Генштаба, что не равнозначно узурпации власти и созданию военного правительства. «Военные хунты для страны малохарактерны, во всяком случае, прецедентов таких не было даже в тех случаях, когда военным открыто предлагали возглавить переходный период, — сказал РБК эксперт. — Это очень серьезные и, вероятно, фатальные для администрации президента протесты. Во многом это повторение типичной для Мадагаскара ситуации, когда выстроенная после очередного кризиса политическая система окончательно вырождается в замкнутую на себе непрозрачную мафиозную констелляцию, где тесно переплетаются и сращиваются достаточно замкнутые и эгоистичные элиты, бизнесмены, политики, криминальные структуры».

Нынешние протесты в Мадагаскаре вписываются в общемировой тренд последних двух лет, когда на улицы с требованиями отставки правительства выходят молодые люди в возрасте чуть больше 20. Такие выступления уже назвали «революциями поколения Z» — ранее подобное уже происходило в Бангладеш, Непале и Перу. Целунов обращает внимание, что протестующие в этих странах выходят на улицы с пиратским флагом из манги One Piece. «Всех их объединяет недовольство ужасающим состоянием водо- и электроснабжения, здравоохранения, ситуацией с коррупцией и так далее, и то, что они переросли в политические антиправительственные протесты, закономерно», — заключил эксперт.