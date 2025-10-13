 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Как уличные протесты поставили Мадагаскар на грань переворота

Оппозиция утверждает, что президент Андри Радзуэлина покинул страну
Как уличные протесты поставили Мадагаскар на грань госпереворота
На Мадагаскаре уже более двух недель продолжаются массовые протесты. Они вписываются в общемировой тренд «революций поколения Z». Президент республики заявил о попытке госпереворота. Подробнее — в материале РБК
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил: в стране «была предпринята попытка незаконного и насильственного захвата власти». Он ее осудил и призвал «жизненно важные силы страны объединиться для защиты конституционного порядка». «Мадагаскарский народ должен сохранять единство и не допускать никаких попыток дестабилизации и раскола, которые ставят под угрозу развитие Мадагаскара», — говорится в сообщении офиса Радзуэлины, опубликованном в соцсетях.

13 октября французское радио RFI сообщило, что президент Радзуэлина покинул мадагаскарскую столицу — его эвакуировали из Антананариву на французском военном самолете. То же утверждает мадагаскарская оппозиция. Где именно находится Радзуэлина, неизвестно, хотя вечером 13 октября ожидается его обращение к нации.

Почему начались протесты на Мадагаскаре

Антиправительственные протесты начались в островном государстве в конце сентября. Сперва волнения вспыхнули в Антананариву, где вышедшие на улицы были недовольны постоянными перебоями в водо- и электроснабжении, но вскоре распространились на другие крупные города и переросли в протесты с требованиями отправить президента в отставку и распустить сенат и избирательную комиссию. Протестующие разгромили дома членов правительства, супермаркеты и отделения банков. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным ООН, за первые четыре дня протестов погибли минимум 22 человека, а более 100 пострадали. По оценке ООН, протесты начались как мирные, однако полиция стала неоправданно применять против митингующих силу — вплоть до использования боевых патронов. «Я настоятельно призываю силы безопасности воздержаться от применения неоправданной и несоразмерной силы и немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

29 сентября Радзуэлина сделал шаг навстречу недовольным — заявил о роспуске правительства и отставке премьер-министра Кристиана Нтсая. «Я услышал ваши призывы, я почувствовал ваши страдания и хорошо понимаю, какое влияние это оказывает на нашу повседневную жизнь. <…> Мы признаем и приносим извинения, если члены правительства не справились с возложенными на них задачами», — сказал он в телеобращении (цитата по «Африканской инициативе»). Однако несколько дней спустя он заявил, что к протестам в Мадагаскаре причастны «иностранные силы»: по его словам, «некоторые страны и агентства платят людям за участие в демонстрациях», стремясь установить власть, «которая будет эксплуатировать природные ресурсы Мадагаскара, как это уже происходит в других странах Африки». «Никто не выигрывает от разрушения страны. Я здесь, я готов выслушать, готов протянуть руку помощи и прежде всего готов найти решения для Мадагаскара», — сказал президент 3 октября (цитата по Reuters). 6 октября он назначил нового премьер-министра — генерала Руфина Зафисамбо, который вскоре осудил чрезмерное применение силы полицией и призвал к диалогу с протестующими.

Тем не менее ситуацию это не успокоило: 12 октября митингующие потребовали, чтобы в течение 48 часов Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) проголосовала по вопросу о доверии президенту; в противном случае протестующие пообещали добиваться роспуска парламента.

Республика Мадагаскар — государство в Юго-Восточной Африке, расположенное на одноименном острове в Индийском океане (четвертый по величине остров мира). Столица — Антананариву, площадь острова — 587 тыс. кв. км, население — 31,9 млн человек. Официальные языки — малагасийский и французский. Большинство населения страны, около 85%, христиане.

С конца XIX века остров был французской колонией. В 1958 году, с появлением Пятой французской республики, Мадагаскар стал автономной Малагасийской Республикой, а в 1960-м получил независимость от Франции. В 1975 году была провозглашена социалистическая Демократическая Республика Мадагаскар с однопартийным правлением; в 1992-м произошел переход к многопартийной демократии и Третьей мадагаскарской республике с новой Конституцией, которая ограничивает власть президента.

В 2010 году в стране приняли новую Конституцию и провозгласили Четвертую республику. Президент играет в ней ведущую роль, назначая главу правительства и членов кабинета; ключевые решения он принимает совместно с парламентом, состоящим из двух палат — Национальной ассамблеи и Сената, и правительством. Большинство в ассамблее (84 места из 163) у социал-демократической партии «Молодые решительные малагасийцы», ее в 2007 году основал нынешний президент Андри Радзуэлина.

Какую роль в этих протестах играет армия

На сторону протестующих перешла часть военных, в частности элитное подразделение CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques — Армейский корпус административного и технического персонала и служб). 11 октября военные сопровождали протестующих на марше в центре Антананариву, в соцсетях появились ролики, на которых они призывают к солидарности с протестующими. Утром 12 октября CAPSAT заявило, что взяло под контроль всю армию. «Отныне все приказы малагасийской армии, будь то сухопутные, воздушные или военно-морские силы, будут исходить из штаб-квартиры CAPSAT. Кроме того, мы приглашаем малагасийский народ и всех сотрудников Генерального штаба работать сообща для защиты людей и собственности на благо всех и на благо родины», — заявила группа офицеров в видеообращении.

Как отметило 13 октября издание Midi Madagasikara, «выход CAPSAT на улицы знаменует собой очередной поворотный момент в текущем политическом кризисе». «Порвав с иерархической дисциплиной и встав на сторону народа, часть армии только что изменила баланс сил в Антананариву», — пишет оно.

Спецподразделение CAPSAT сыграло ключевую роль в приходе нынешнего президента к власти в результате переворота 2009 года. Радзуэлина был тогда мэром Антананариву и главным противником тогдашнего президента Марка Равалумананы. С подачи Радзуэлины в стране начались массовые протесты, которые сопровождались беспорядками, погромами и столкновениями с полицией. После того как CAPSAT выступило на стороне оппозиции, Равалуманана ушел в отставку, а Радзуэлина возглавил Высшую переходную администрацию, которая действовала вплоть до всеобщих выборов 2013 года. На них он не баллотировался; свою кандидатуру он выдвинул в 2018 году и победил, а в 2023-м переизбрался на второй срок.

Африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов, сравнивая переворот 2009 года с нынешними протестами, отмечает: в обоих случаях военные сделали достаточно аккуратные заявления и действовали осторожно — они лишь заявили о поддержке протестующих и о взятии под контроль командования сухопутными силами, ВМС и ВМФ; при этом Минобороны утвердило предложенную CAPSAT кандидатуру главы Генштаба, что не равнозначно узурпации власти и созданию военного правительства. «Военные хунты для страны малохарактерны, во всяком случае, прецедентов таких не было даже в тех случаях, когда военным открыто предлагали возглавить переходный период, — сказал РБК эксперт. — Это очень серьезные и, вероятно, фатальные для администрации президента протесты. Во многом это повторение типичной для Мадагаскара ситуации, когда выстроенная после очередного кризиса политическая система окончательно вырождается в замкнутую на себе непрозрачную мафиозную констелляцию, где тесно переплетаются и сращиваются достаточно замкнутые и эгоистичные элиты, бизнесмены, политики, криминальные структуры».

Нынешние протесты в Мадагаскаре вписываются в общемировой тренд последних двух лет, когда на улицы с требованиями отставки правительства выходят молодые люди в возрасте чуть больше 20. Такие выступления уже назвали «революциями поколения Z» — ранее подобное уже происходило в Бангладеш, Непале и Перу. Целунов обращает внимание, что протестующие в этих странах выходят на улицы с пиратским флагом из манги One Piece. «Всех их объединяет недовольство ужасающим состоянием водо- и электроснабжения, здравоохранения, ситуацией с коррупцией и так далее, и то, что они переросли в политические антиправительственные протесты, закономерно», — заключил эксперт.

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Елена Головко
Мадагаскар отставка президента демонстрации Армия переворот
