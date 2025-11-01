В Сербии на 1 ноября запланированы массовые протесты против Вучича

На 1 ноября в Сербии запланированы масштабные уличные акции в связи с годовщиной трагедии в Нови-Саде. Ранее СВР предупреждала, что ЕС готовит «майдан» в республике. Подробнее — в материале РБК

Почему в Сербии не прекращаются протесты

1 ноября в Сербии пройдут массовые акции, посвященные годовщине трагедии в городе Нови-Сад, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции вокзала, которая, согласно официальным данным, обошлась в €16 млн. Главный митинг состоится в самом Нови-Саде, втором крупнейшем городе страны, куда в рамках акции «16 дней за 16 жертв» уже пришли тысячи сербов, преодолев за эти дни пешком многие километры. Самый большой путь, почти в 400 км, проделали участники марша из городка Нови-Позар на юго-западе республики.

При этом уголовный процесс над виновниками трагедии до сих пор не начат. Прокуратура республики в декабре выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности против 13 человек, включая бывшего министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ряда других должностных лиц. В апреле суд в Нови-Саде вернул обвинительный акт прокуратуре для доработки, указав, что необходимо «дальнейшее уточнение фактов» и «оценка обоснованности обвинения». 16 сентября прокуратура после дополнительного расследования вновь выдвинула обвинение против тех же лиц, однако суд до сих пор не принял решения о принятии его к рассмотрению. Все фигуранты дела находятся на свободе.

Весь этот год в республике продолжались вызванные трагедией протесты, объединившие прежде всего студенческую молодежь, — массовые демонстрации, велопробеги, перекрытия транспортного сообщения. Сначала их организаторы настаивали, что виновных в нови-садской трагедии необходимо судить по статьям «убийство» и «коррупция», но со временем и по мере того, как полиция все жестче действовала в отношении протестующих, избивая и задерживая их, расширили свои требования, добиваясь отставки властей республики, включая президента Александра Вучича.

С мая среди требований — проведение в стране досрочных выборов (даже сформирован «студенческий список» кандидатов в депутаты). Сейчас они обращены уже к новому правительству республики, которое в январе, после отставки премьера Милоша Вучевича, возглавил Джуро Мацут. Формально он не принадлежит к какой-либо партии, но на парламентских выборах 2023-го поддерживал Сербскую прогрессивную партию (SNS) Вучича, а затем осуждал протесты в республике. Министры из команды Вучевича, в том числе первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали, вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, министр иностранных дел Марко Джурич и министр обороны Братислав Гашич, сохранили свои портфели в новом кабинете. «Если новое правительство не сможет добиться справедливости для 16 жертв обрушения купола, их ждет та же участь, что и предыдущее правительство», — сказал один из участников нынешней акции репортерам британской The Guardian.

Причастны ли к протестам внешние силы

Власти страны считают, что за организацией протестов могут стоять внешние силы. Еще весной Вучич заявил, что ситуация в стране напоминает волнения на Украине в 2014-м. «Копии майдана в Сербии не будет», — пообещал он тогда.

В середине сентября Служба внешней разведки России сообщила, что ЕС готовит майдан в Сербии. Брюссель готовится использовать первую годовщину трагических событий в Нови-Саде 1 ноября 2025 года как триггер для новых уличных беспорядков в Сербии и «качнуть» ситуацию в свою пользу», следует из доклада СВР. Вучич выразил ей благодарность за оповещение. «Наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», — пообещал президент.

Евросоюз, в свою очередь, выражает солидарность с протестующими. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего октябрьского балканского турне отмечала, что происходящее в Сербии — это процесс укрепления основ сильной демократии. «Хочу заверить вас, что ЕС готов поддержать вас и приложить все усилия для этого», — добавила она (цитата по Euronews). 21 октября Европарламент принял резолюцию, в которой осудил репрессии в стране и призвал к прозрачному разбирательству трагедии в Нови-Саде.

При этом, как отмечают опрошенные EUObserver эксперты, сами сербы считают реакцию Брюсселя слишком сдержанной. По их мнению, европейские чиновники боятся слишком сильно надавить на Вучича, чтобы не спровоцировать его окончательное сближение с Россией.

Каковы возможные последствия

Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина отмечает, что масштаб запланированной на 1 ноября акции свидетельствует о том, что протестные настроения в Сербии не утихают. «Это легко объяснимо, потому что президент Вучич так и не нашел подход к протестующим, несмотря на то что формально он несколько раз предлагал им встретиться. Однако это было сделано в такой форме, которая не могла не спровоцировать с той стороны отказ», — заявила РБК эксперт. С другой стороны, продолжает Энтина, эти протесты имеют сетевой характер: у них нет явных лидеров, и потому непонятно, кто бы мог выступить контрагентом в этом диалоге со стороны протестующих.

Что касается возможных последствий для правящих сил, то, отмечает Энтина, Вучич ранее неоднократно пользовался инструментом внеочередных выборов на любом уровне, как только от оппозиции поступал такой запрос. «Однако сейчас ситуация намного сложнее, потому что на кону досрочных выборов стоит переформатирование всей партийно-политической системы Сербии. Это связано с тем, что протестующие абсолютно не готовы консолидироваться вокруг парламентской оппозиции, которая окончательно утратила свой ресурс и, несмотря на различные усилия, не может собрать вокруг себя электорат», — замечает политолог.

В декабре 2023-го в республике прошли как раз внеочередные парламентские выборы, назначенные после того, как в ноябре 2023-го президент Вучич распустил парламент. Он объяснил свое решение разногласиями в обществе, в том числе относительно «утверждения европейских ценностей». На выборах с 47,36% голосов победила организованная Вучичем коалиция, объединяющая Сербскую прогрессивную партию (SNS) и еще несколько политических сил. Оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» получила 22,7%. После объявления результатов в стране вспыхнули протесты, но в феврале 2024-го скупщина нового созыва приступила к работе. SNS вместе с другими проправительственными партиями располагает в ней 188 из 250 мест.

Согласно опросу Ipsos от 29 октября, SNS сейчас имеет поддержку 49,1% избирателей, в то время как парламентская оппозиция не может преодолеть трехпроцентный барьер. У «студенческого списка»— 9,2%. При этом, как отмечает The Guardian, и в рядах выходящих на улицы наметился раскол — не все из них считают, что продолжать битву надо на избирательных участках.

Тем не менее, как отмечает Энтина, в нынешней ситуации для команды Вучича выборы — крайне рискованный сценарий, несмотря на позитивные оценки социологов. «На самом деле положение правящих сил очень шаткое. За последние месяцы у Белграда образовался ряд проблем как во внутренней, так и во внешней области, включая санкции в отношении нефтяной индустрии. До сих пор непонятно будущее газовых контрактов с Россией», — поясняет эксперт.

Причиной введения американских санкций против Белграда стало российское участие в сербской нефтекомпании NIS. Ее крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и структура под управлением «Газпром капитала» (суммарно 56,15%); у Сербии — 29,87%. Еще в январе Вашингтон потребовал сократить долю российских компаний в NIS до нуля, утверждая, что это единственный способ избежать рисков для стратегического партнерства Белграда и Вашингтона. С тех пор США шесть раз переносили введение ограничений против Сербии, но 9 октября они вступили в силу.

Вучич говорил, что из-за санкций против NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». По его словам, Вашингтон был готов отложить санкции при условии национализации компании, однако Белград исключает этот шаг. По информации Bloomberg, недавно Вучич обратился к США с просьбой предоставить больше времени для решения связанных с акционерами NIS вопросов.