В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея

Президент Перу Хосе Хери объявил в Лиме чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков. Участники акций протеста на прошлой неделе требовали отставки нового главы государства и борьбы с преступностью. Протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых погиб один человек. Около 100 участников протестов, включая полицейских и журналистов, получили ранения. После них Хери отказался уйти в отставку. В полиции Лимы произошли отставки, а охрана столицы за неделю была усилена