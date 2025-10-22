В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея
Президент Перу Хосе Хери объявил в Лиме чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков. Участники акций протеста на прошлой неделе требовали отставки нового главы государства и борьбы с преступностью. Протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых погиб один человек. Около 100 участников протестов, включая полицейских и журналистов, получили ранения. После них Хери отказался уйти в отставку. В полиции Лимы произошли отставки, а охрана столицы за неделю была усилена
Участник протеста на коленях перед полицейскими в ходе протестов в Лиме, Перу
В ходе массовых беспорядков активисты в Перу использовали дымовые шашки.
Протестующий прячется за щитом с лозунгом о свободе образования в Лиме
Местная жительница в традиционной перуанской одежде в ходе протестов в Лиме.
Демонстранты сносят металлические ограждения в ходе протестов.
Женщины в традиционной перуанской одежде на протестах против преступности и коррупции в Лиме.
Студенты, члены профсоюзов и активисты в ходе протестов в Лиме.
Столкновение демонстрантов с полицейскими.
Участник протестов в ходе митинга в Лиме с надписью «Перу, я люблю тебя, поэтому защищаю тебя. Да здравствует перуанская борьба!» на спине.