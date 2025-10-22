 Перейти к основному контенту
Политика
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея

Президент Перу Хосе Хери объявил в Лиме чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков. Участники акций протеста на прошлой неделе требовали отставки нового главы государства и борьбы с преступностью. Протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых погиб один человек. Около 100 участников протестов, включая полицейских и журналистов, получили ранения. После них Хери отказался уйти в отставку. В полиции Лимы произошли отставки, а охрана столицы за неделю была усилена
Участник протеста на коленях перед полицейскими в ходе протестов в Лиме, Перу
Фото: Angela Ponce / Reuters

Участник протеста на коленях перед полицейскими в ходе протестов в Лиме, Перу

В ходе массовых беспорядков активисты в Перу использовали дымовые шашки.
Фото: Angela Ponce / Reuters

В ходе массовых беспорядков активисты в Перу использовали дымовые шашки.

Протестующий прячется за щитом с лозунгом о свободе образования в Лиме
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Протестующий прячется за щитом с лозунгом о свободе образования в Лиме

Местная жительница в традиционной перуанской одежде в ходе протестов в Лиме.
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Местная жительница в традиционной перуанской одежде в ходе протестов в Лиме.

Демонстранты сносят металлические ограждения в ходе протестов.
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Демонстранты сносят металлические ограждения в ходе протестов.

Женщины в традиционной перуанской одежде на протестах против преступности и коррупции в Лиме.
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Женщины в традиционной перуанской одежде на протестах против преступности и коррупции в Лиме.

Студенты, члены профсоюзов и активисты в ходе протестов в Лиме.
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Студенты, члены профсоюзов и активисты в ходе протестов в Лиме.

Столкновение демонстрантов с полицейскими.
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Столкновение демонстрантов с полицейскими.

Фото: Angela Ponce / Reuters
Фото: Angela Ponce / Reuters
Участник протестов в ходе митинга в Лиме с надписью&nbsp;&laquo;Перу, я люблю тебя, поэтому защищаю тебя. Да здравствует перуанская борьба!&raquo; на спине.&nbsp;
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Участник протестов в ходе митинга в Лиме с надписью «Перу, я люблю тебя, поэтому защищаю тебя. Да здравствует перуанская борьба!» на спине. 

