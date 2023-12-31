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Политика ,  
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Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении

Шольц вновь заявил о перекрытом Путиным газе в новогоднем обращении
Шольц заявил, что мир стал «более беспокойным и суровым», упомянув COVID, конфликт на Украине, войну Израиля с ХАМАС и перекрытие Россией «газового крана». В Москве его слова о прекращении поставок сочли ложью
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц упомянул в новогоднем обращении конфликт на Украине, президента России Владимира Путина и войну ХАМАС с Израилем.

Шольц отметил, что, «как только коронавирус прошел половину пути», Россия начала военную операцию на Украине, вскоре после этого Путин «перекрыл газовый кран», а осенью ХАМАС напал на Израиль. «Наш мир стал более беспокойным и суровым. Он меняется с почти головокружительной скоростью», — приводит слова немецкого канцлера Der Spiegel.

В связи с этим должна меняться и Германия, добавил Шольц. «У некоторых это также вызывает недовольство. Я принимаю это близко к сердцу, — сказал он, — и в то же время знаю, что мы в Германии можем пройти через это».

Шольц сообщил о планах вложить значительные средства в будущее, в частности немецкое правительство инвестирует в улучшение автомобильных и железных дорог.

Шольц обвинил Россию в росте цен на газ
Экономика
Олаф Шольц

В начале декабря Шольц обвинил Россию в росте цен на газ. По его словам, из-за прекращения поставок Москвой Германия лишилась 120 млрд куб. м газа. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал заявление Шольца ложью. «Сами отвергли [российские энергоносители], подвели из-за ненависти к России свой народ, а теперь изворачиваются и врут», — написал он в X.

Во второй половине 2021 года Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители: тогда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Проблема усугубилась на фоне военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа, в частности после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Европейские власти решили ускорить отказ от российских энергоресурсов. В марте прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что на это уйдет два года. Спустя год глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость ЕС от газа и нефти из России осталась в прошлом. По ее словам, Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, но ЕС удалось компенсировать это другими источниками.

В рамках замещения российского трубопроводного газа ЕС в 2022 году резко увеличил закупки СПГ и по итогам года стал его крупнейшим покупателем в мире. При этом экспорт СПГ в Евросоюз в прошлом году нарастили не только США (в 2,5 раза в сравнении с 2021-м), но и Россия (на 20% больше, чем годом ранее).

ЕС в феврале уходящего года ввел потолок цен на газ на уровне €180 за МВт⋅ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Президент России Владимир Путин в ответ подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. В октябре FT писала, что в ЕС усомнились в необходимости продления лимита из опасения роста цен зимой.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года

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