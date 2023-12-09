Шольц обвинил Россию в росте цен на газ

Олаф Шольц (Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Global Look Press)

Цены на газ в европейских странах выросли, поскольку Россия прекратила поставки топлива, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Видео его речи опубликовал Bild.

По словам канцлера, Германия лишилась 120 млрд куб. м газа. «Это имеет последствия для цен на энергию», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Чтобы исправить ситуацию, немецким властям пришлось покупать больше газа у Норвегии и строить терминалы для сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны, добавил Шольц, отметив, что обеспечение хорошего энергоснабжения для правительства стало «серьезной финансовой проблемой».

В своем выступлении канцлер Германии также пообещал продолжать поддерживать Украину, несмотря на бюджетный кризис в ФРГ.

Во второй половине 2021 года Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители — тогда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 куб. м. Проблема усугубилась на фоне военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа, в частности после подрыва газопроводов «Северный поток» и Северный поток-2».

Европейские власти решили ускорить отказ от российских энергоресурсов. В марте прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что на это уйдет два года.

В рамках замещения российского трубопроводного газа ЕС в 2022 году резко увеличил закупки СПГ и по итогам года стал его крупнейшим покупателем в мире, обогнав Китай, Японию и Южную Корею. При этом экспорт СПГ в Евросоюз в прошлом году нарастили не только США (в 2,5 раза в сравнении с 2021-м), но и Россия (на 20% больше, чем годом ранее).

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость ЕС от газа и нефти из России осталась в прошлом. По ее словам, Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, но ЕС удалось компенсировать это другими источниками, включая поставки из США и Норвегии.

ЕС в феврале этого года ввел потолок цен на газ на уровне €180 за МВт⋅ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Президент России Владимир Путин в ответ подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. В октябре FT писала, что в ЕС усомнились в необходимости продления лимита из опасений роста цен зимой.