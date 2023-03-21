Аналитики Белого дома сообщили о росте экспорта СПГ из США в ЕС в 2022 году в 2,4 раза

Экспорт СПГ из США в ЕС в 2022 году вырос почти в 2,5 раза

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу в 2022 году вырос до 117,4 млн куб. м против 47,8 млн куб. м в 2021 году, подсчитал Совет экономических консультантов при Белом доме. Доклад, посвященный состоянию американской экономики в прошлом году опубликован на сайте американской администрации.

Перебои в поставках на фоне российской спецоперации на Украине, оказали значительное влияние на экспорт США энергоресурсов, в том числе нефти и СПГ, полагают аналитики.

«Объем американского экспорта СПГ и нефти значительно вырос по сравнению с уже достигнутыми в 2021 году высокими уровнями. В случае СПГ экспорт из США также значительно сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда преобладающие поставки природного газа по трубопроводам», — говорится в докладе.

В феврале помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил о двукратном росте экспорта американского СПГ в Евросоюз в 2022 году. Американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта, уточнял он в ноябре.

ЕС, по словам Пайетта, «значительно укрепил свою энергетическую безопасность» О том, что Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных партнеров ЕС по импорту СПГ, говорил и представитель Еврокомиссии Тим Макфи. За счет американского СПГ ЕС старается возместить объем газа, который ранее получал из России, отмечал политик.

США с марта 2022 года увеличили экспорт сжиженного газа в ЕС почти в три раза, говорилось в совместном заявлении фон дер Ляйен и американского президента Джо Байдена, опубликованном в конце июня. По данным Международного энергетического агентства, июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России.

Страны Евросоюза стали отказываться от закупок российского газа в начале прошлого года, когда Россия объявила о начале спецоперации на Украине. В 2021-м «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м в Евросоюз (около 45% европейского газового импорта) и Турцию. К прошлому сентябрю экспорт газа в ЕС, по оценке концерна, упал на 48%. Одной из причин сокращения поставок стал отказ европейских стран платить за российский газ в рублях.