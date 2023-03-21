Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
Экспорт СПГ из США в ЕС в 2022 году вырос почти в 2,5 раза Политика, 05:10
Минпромторг задумался о запрете на ввоз одноразовой посуды и пакетов Бизнес, 05:03
ИТ-системы Ferrari атаковали хакеры Технологии и медиа, 04:38
Ученые-климатологи выпустили «руководство по выживанию человечества» Общество, 04:14
Венгрия опровергла блокировку заявления ЕС по ордеру МУС на арест Путина Политика, 04:06
Шольц рассказал о полуторачасовых разговорах с Путиным Политика, 03:37
Молдавия возобновила закупки газа у «Газпрома» Политика, 03:19
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Amazon объявил об увольнении 9 тыс. сотрудников Бизнес, 02:49
Священникам УПЦ закроют доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры Политика, 02:43
В Крыму заявили, что сбитые над Джанкоем дроны были начинены шрапнелью Политика, 02:34
Финская Gasum заявила о планах закупать российский газ «долгие годы» Политика, 02:20
Посол допустил расширение географии конфликта на Украине из-за помощи США Политика, 01:53
МИД Турции назвал недостаточными действия Швеции для вступления в НАТО Политика, 01:50
На Украине сообщили о вызове посла Израиля в МИД страны Политика, 01:30
Политика ,  
0 

Экспорт СПГ из США в ЕС в 2022 году вырос почти в 2,5 раза

Аналитики Белого дома сообщили о росте экспорта СПГ из США в ЕС в 2022 году в 2,4 раза

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу в 2022 году вырос до 117,4 млн куб. м против 47,8 млн куб. м в 2021 году, подсчитал Совет экономических консультантов при Белом доме. Доклад, посвященный состоянию американской экономики в прошлом году опубликован на сайте американской администрации.

Перебои в поставках на фоне российской спецоперации на Украине, оказали значительное влияние на экспорт США энергоресурсов, в том числе нефти и СПГ, полагают аналитики.

«Объем американского экспорта СПГ и нефти значительно вырос по сравнению с уже достигнутыми в 2021 году высокими уровнями. В случае СПГ экспорт из США также значительно сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда преобладающие поставки природного газа по трубопроводам», — говорится в докладе.

В феврале помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил о двукратном росте экспорта американского СПГ в Евросоюз в 2022 году. Американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта, уточнял он в ноябре.

ЕС, по словам Пайетта, «значительно укрепил свою энергетическую безопасность» О том, что Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных партнеров ЕС по импорту СПГ, говорил и представитель Еврокомиссии Тим Макфи. За счет американского СПГ ЕС старается возместить объем газа, который ранее получал из России, отмечал политик.

США с марта 2022 года увеличили экспорт сжиженного газа в ЕС почти в три раза, говорилось в совместном заявлении фон дер Ляйен и американского президента Джо Байдена, опубликованном в конце июня. По данным Международного энергетического агентства, июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России.

Читайте на РБК Pro
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером
Не стоило бежать: как «великое увольнение» обернулось великим сожалением
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Не спорткар, а признание: как понять, чего вы хотите на самом деле

Страны Евросоюза стали отказываться от закупок российского газа в начале прошлого года, когда Россия объявила о начале спецоперации на Украине. В 2021-м «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м в Евросоюз (около 45% европейского газового импорта) и Турцию. К прошлому сентябрю экспорт газа в ЕС, по оценке концерна, упал на 48%. Одной из причин сокращения поставок стал отказ европейских стран платить за российский газ в рублях.

Теги
экспорт газа Евросоюз США
Материалы по теме
«Газпром» нарастил транзит газа через Украину
Бизнес
Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай
Политика
Помощник Шольца назвал «огромным стрессом» отказ ФРГ от российского газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter